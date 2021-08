Aeroporto de Cabul tem mais um dia de caos

O desespero cresce a cada dia do lado de fora dos muros do aeroporto de Cabul. Centenas de milhares de afegãos tentavam cruzar os portões nesta sexta-feira (20/08), na esperança de embarcar em qualquer voo para longe do domínio do Talibã, enquanto militantes extremistas atiravam para o ar para afastar as pessoas.

O tumulto, a aglomeração e o desespero da população tornam ainda mais difícil a retirada de cidadãos estrangeiros pelas forças militares de seus países. Aviões com capacidade para mais de 100 passageiros têm deixado Cabul quase vazios.

Além disso, nações são acusadas de terem começado tardiamente a evacuação e de estarem pensando somente em seus cidadãos, abandonando o povo afegão a sua própria sorte.

De acordo com a Otan, 18.000 pessoas partiram em voos do aeroporto de Cabul desde que o Talibã tomou a cidade, no último domingo. Segundo o governo americano, cerca de 5.800 soldados fazem a segurança e o controle do local. Ao menos 12 pessoas morreram em confrontos no aeroporto e em seu entorno.

Mães atiram bebês sobre cerca

Tomadas pelo medo, mães jogam seus bebês sobre a cerca de arame farpado do aeroporto, clamando para que soldados britânicos e americanos as socorram e tirem pelo menos seus filhos do país.

Segundo a emissora BBC, cidadãos britânicos contatados por e-mail pelo governo do Reino Unido se dirigem ao aeroporto de Cabul, mas não conseguem ingressar devido à quantidade de civis afegãos que tentam desesperadamente fugir do país.

Mesmo sem receber o contato do governo britânico, centenas levam documentos na tentativa de provar que trabalharam para embaixadas ou forças estrangeiras e esperam, de alguma forma, serem liberadas para entrar no aeroporto. Para conter o caos, por vezes soldados britânicos disparam para o alto.

Entre os cidadãos britânicos que tentam sair do país estão Helmand Khan, um motorista de Uber do oeste de Londres, e seus filhos pequenos. Segundo a BBC, eles viajaram ao Afeganistão há alguns meses para visitar parentes e agora tentam desesperadamente voltar para casa.

Além disso, pessoas que trabalharam para o governo britânico temem ser mortas em retaliação pelo Talibã, após terem seus pedidos de visto negados pelo Reino Unido.

O mesmo ocorre com jornalistas. Militantes do Talibã, que tinham como alvo umjornalista da DW, assassinaram um membro de sua família e deixaram outro gravemente ferido. Os islamistas vasculhavam casa a casa em busca do profissional, que trabalha atualmente na Alemanha. Outros membros da família do jornalista conseguiram escapar no último minuto e estão em fuga.

De acordo com a ONU, o Talibã tem uma lista de nomes prioritárias de pessoas que querem prender. Aqueles que correm mais riscos são os que ocuparam postos de responsabilidade nas Forças Armadas afegãs, polícia e unidades de coleta de informações.

Segundo informações da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), atualmente os afegãos só conseguem fugir para o exterior com grande dificuldade. "A grande maioria dos afegãos não pode deixar o país por meios regulares", disse a porta-voz Shabia Mantoo, apelando para que as nações vizinhas mantenham as fronteiras abertas.

Milhares de pessoas em volta do aeroporto de Cabul

Aviões parcialmente vazios

A Espanha informou nesta sexta-feira que aviões militares estão deixando Cabul parcialmente vazios, porque o caos no aeroporto da cidade impede a evacuação.

A ministra da Defesa, Margarita Robles, afirmou que uma família afegã transportada pela Espanha acabou deixando para trás uma filha que perderam no aeroporto.

Em entrevista à rádio pública espanhola RNE, Robles disse que uma solução ideal seria abrir corredores para o aeroporto, mas isso é impossível porque "ninguém está no controle da situação".

A ministra espanhola contou ainda que, depois que o presidente deposto Ashraf Ghani deixou o país, os controladores de tráfego aéreo e a equipe de segurança do aeroporto foram embora, deixando-o inoperante até que as forças dos Estados Unidos o assumissem.

Segundo ela, os americanos deram garantias de que suas forças não deixarão o aeroporto até que a última pessoa que aguarda retirada consiga sair do país.

Na terça-feira, um avião militar das Forças Armadas alemãs decolou de Cabul com apenas sete pessoas a bordo. O plano original era, segundo o jornal Bild, transportar ao menos 57 diplomatas e mais 88 cidadãos alemães.

Representantes do governo alemão disseram que havia apenas 30 minutos disponíveis para o embarque e que somente os alemães que estavam no aeroporto naquele momento puderam embarcar. Afirmaram também que, até instantes antes do pouso, não estava claro se o avião, um Airbus A400M, conseguiria aterrissar e que, por isso, não seria seguro convocar mais cidadãos alemães para irem ao aeroporto.

Alemão ferido a caminho do aeroporto

A Alemanha vai enviar a Cabul dois helicópteros das forças especiais para ajudar nas evacuações, informou o Ministério da Defesa. Os helicópteros, que devem chegar ao Afeganistão neste sábado, são especialmente projetados para resgates de reféns e podem pousar em locais compactos.

Nesta sexta-feira, a caminho do aeroporto, um civil alemão foi atingido por um disparo de arma de fogo, informou Berlim. Ele está recebendo tratamento médico e não corre risco de morte.

De acordo com o Ministério da Defesa, a Bundeswehr já resgatou 1.649 pessoas de 38 países até a tarde desta sexta-feira. O Ministério do Exterior informou que foram transportados mais de 100 cidadãos da União Europeia e 160 pessoas de países terceiros.

No entanto, para muitos políticos alemães o ritmo de evacuação é lento e mais voos deveriam ocorrer, especialmente em áreas fora de Cabul.

O Pentágono informou na quinta-feira que, desde domingo, os EUA retiraram aproximadamente 7.000 pessoas de Cabul. O Exército americano afirma que atualmente tem capacidade para transportar de 5 mil a 9 mil pessoas da capital afegã por dia, mas isso depende da quantidade de pessoas que estão prontas para partir.

O Reino Unido disse que resgatou de Cabul 963 pessoas nas últimas 24 horas, além dos 1.200 transportados nos cinco dias anteriores.

