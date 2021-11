Abuso infantil

Boletim de Notícias (18/11/20) - Segunda edição

Alemanha registra o segundo número diário mais alto de mortes por covid-19 desde o início da pandemia. No mesmo dia, milhares de manifestantes protestam em Berlim contra as restrições impostas pelo governo alemão. Ouça este e outros destaques desta quarta-feira na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.