Abrigos alemães interrompem adoções de animais no Natal

Vários abrigos de animais na Alemanha suspenderam a adoção no período do Natal. A iniciativa procura proteger cães, gatos e coelhos do abandono após serem levados dos locais por impulso como presente natalino.

No abrigo de animais em Berlim, o maior da Europa, a adoção será interrompida entre 19 e 27 de dezembro. "É para evitar os presentes impulsivos", afirmou uma porta-voz do local. Segundo ela, muitos animais são escolhidos a curto prazo sem pensar, possivelmente, por falta de ideia ou sem consultar a família.

Frequentemente, os desejos das crianças costumam mudar rápido e o presente acaba se tornando uma péssima ideia. Segundo os abrigos, muitos dos animais adotados neste período são devolvidos ou acabam abandonados.

A pausa na adoção tem dado resultado nos últimos ano. Em Bremen, por exemplo, desde a mudança, a devolução de coelhos, hamsters e periquitos diminuiu significativamente após o período de festas de final de ano. "Antigamente depois da ceia de Natal podíamos sair recolhendo os animais abandonados", afirmou a porta-voz do abrigo, Gabriele Schwab.

No estado alemão da Baixa Saxônia, todos os 74 abrigos adotaram a proibição neste ano. "Um animal deve ser adquirido com muita consciência. Não é apropriado como um presente surpresa de Natal", afirmou Dieter Ruhnke, da Associação de Proteção ao Animal Doméstico da Baixa Saxônia, ao jornal Hannoversche Allgemeine.

Segundo o abrigo de Braunschweig, muitos animais são devolvidos não imediatamente após o fim do ano, mas entre fevereiro e março, quando se percebe o trabalho que dá cuidá-los.

Para evitar o abandono, muitas lojas especializadas na Alemanha também deixam de vender animais neste período do ano.

