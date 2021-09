ABBA lançará novo álbum após 40 anos

O lendário grupo de pop sueco ABBA anunciou nesta quinta-feira (02/09) que lançará um novo álbum após 40 anos e fará shows no próximo ano com o uso de avatares, apelidados de "Abbatars".

Intitulado Voyage, o disco contará com 10 músicas e será lançado em 5 de novembro. Os ingressos para os shows em Londres começarão a ser vendidos na terça-feira.

"Fizemos uma pausa na primavera de 1982 e agora decidimos que é hora de voltar", disse o ABBA em um comunicado.

Duas novas faixas foram divulgadas nesta quinta-feira: I Still Have Faith In You e Don't Shut Me Down.

"Primeiro fizemos uma música, depois várias. Aí dissemos: por que não fazemos um álbum inteiro?", explicou Björn Ulvaeus, um dos integrantes da banda.

Os shows em Londres no ano que vem serão com avatares. Os quatro integrantes cantaram todas as canções durante cinco semanas perante 160 câmaras para que cada movimento pudesse ser registado com perfeição.

Fama internacional

O grupo, conhecido por uma série de sucessos dos anos 1970 e início dos anos 1980, como Super Trouper, Dancing Queen e Take A Chance On Me, vendeu mais de 385 milhões de discos.

Os quatro membros do ABBA vinham se recusando a várias propostas de regresso ao longo dos anos, mesmo com o sucesso mundial do filme Mamma Mia!, em 2008, musical com a atriz Meryl Streep que conta totalmente com as músicas da banda.

Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad e Agnetha Fältskog formaram o grupo em 1972 e, dois anos depois, ganharam fama ao vencer o Festival Eurovision da Canção, com o tema Waterloo. O nome ABBA é uma combinação das iniciais dos nomes dos membros. Hoje, eles têm idades entre 71 e 76 anos.

le (ap, reuters, lusa)