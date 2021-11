Reis e rainhas da Inglaterra vêm sendo coroados aqui desde Guilherme, o Conquistador. A história da abadia é muito mais antiga, no século 7º, ficava no local uma igreja chamada "West Minster".

A igreja atual foi construída a partir de 1245, sobre os fundamentos da antiga. As duas torres principais foram terminadas 500 anos depois, em 1745. Elizabeth 2ª subiu ao trono apenas alguns anos depois de ter se mudado para Clarence House. Sua cerimônia de coroação foi realizada na Abadia de Westminster, em 2 de junho de 1953. Nessa igreja também foram realizados outros eventos que atraíram a atenção mundial, como o casamento do príncipe Charles com a princesa Diana e, mais recentemente, o matrimônio do príncipe William com Kate Middleton.