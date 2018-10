A vida com um avatar

Esta semana no Futurando vamos mostrar o software que produz um avatar do usuário a partir de uma selfie. O que se espera é que as pessoas se conectem no mundo virtual de uma maneira mais humana e próxima da realidade. O chamado Didimo poderia até auxiliar na educação de crianças. Quer saber como? Não perca o programa.

Com a tecnologia tão em alta, uma profissão cada vez mais almejada é a de designer de videogames. Por que não contar a história de refugiados com jogos? Foi a ideia de um especialista da área que fugiu da guerra na Síria. Abdullah Karam quer tornar compreensível a situação dos conterrâneos que tiveram que deixar o país de origem.

Ainda na onda high-tech, já pensou em não ter que carregar chaves de casa ou cartões para acesso ao transporte público? Esses objetos podem ser substituídos por um microchip implantado na mão. É realidade na Suécia, onde existem até festas em que as pessoas se encontram para inserir chips.

O Futurando também discute a importância das áreas verdes nas cidades. Metrópoles no mundo todo sempre tiveram um forte apelo porque oferecem assistência médica, oportunidades educacionais e de emprego. Sem contar infraestrutura e cultura. O problema é que tanta gente reunida numa selva de pedra só tem feito aumentar as emissões de gases de efeito estufa.

A capital do Vietnã, Hanoi, está tentando diminuir os índices de poluição provocados pelo excesso de carros e motocicletas nas ruas. A Alemanha presta consultoria para que a cidade consiga melhorar a qualidade do ar. A contaminação chegou a níveis tão preocupantes que para respirar sem máscaras só mesmo aos finais de semana.

A solução encontrada por Londres para combater a poluição foi definir um pedágio para evitar que muitos carros entrem no centro da cidade. Veículos mais antigos e que, portanto, poluem mais, também pagam mais caro. Os detalhes de como esse sistema funciona estão no Futurando.

