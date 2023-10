Ao todo, mais de 150 botos já morreram na região de Tefé, 70 deles somente no último dia 28 de setembro, tornando-os as maiores vítimas, entre os grandes animais, da seca histórica deste ano na Amazônia. Todos os animais vitimados são recolhidos, e dependendo do grau de decomposição, são descartados ou encaminhados para necropsia, feita nas margens do lago.