A psicologia das cores

Você já parou para se perguntar por que os hospitais sempre têm corredores e salas brancas? O Futurando desta semana mostra uma pesquisa feita na Alemanha que investiga se mudar as luzes e as cores das paredes de quartos de hospitais possibilita uma melhor recuperação a pacientes internados. O resultado surpreendeu até mesmo os pesquisadores.

Há um consenso em dizer que o preto é uma cor (acromática) porque, afinal, nós o percebemos assim. Para as leis da Física, no entanto, o preto, na verdade, é a ausência de cor porque uma cor só surge quando a luz é refletida. E o preto não reflete luz. Ao contrário, ele absorve. Nós explicamos direitinho nesta edição do Futurando.

De que cor eram os dinossauros, afinal? Cineastas e artistas formaram a imagem que comumente temos deles: na maioria dos casos, verdes ou acinzentados. No programa você vai ver que pesquisadores descobriram como identificar as cores corretas dos antigos habitantes da Terra. Será que eles têm mesmo a aparência que está na nossa imaginação?

O Futurando apresenta ainda uma reportagem que explica a importância dos satélites. Ouvimos muito falar deles, mas quase nunca – ou raramente – relacionamentos a existência deles a aspectos essenciais da nossa vida atual. Por exemplo, uma TV só transmite determinada programação por causa dos satélites. A energia elétrica é distribuída de maneira adequada pelo mesmo motivo. Vamos revelar situações que mostram o quanto os satélites são fundamentais.

Tão fundamentais que cada vez mais empresas se arriscam para enviar satélites ao espaço. É um negócio dominado por bilionários. Nos próximos anos, para se ter uma ideia, mais de 10 mil satélites devem ser colocados em órbita por companhias como SpaceX, Planet e OneWeb. Os detalhes, você vai ter no Futurando.

Falando em espaço, é uma sorte nossa existir a lua. Sem ela, que comanda o ritmo das marés, a Terra iria girar muito mais rápido, o que teria impactos potencialmente catastróficos para todos os seres vivos. O Futurando preparou um vídeo para você entender melhor o assunto.

O programa

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

