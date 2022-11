A dias das eleições, Biden alerta para ameaças à democracia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou os eleitores americanos que o futuro da democracia estará em jogo nas eleições legislativas da próxima semana, com a recusa de alguns candidatos do Partido Republicano em aceitar o resultado da votação.

Em pronunciamento à nação nesta quarta-feira (02/11), ele advertiu que mais de trezentos republicanos que concorrem a diferentes cargos ainda negam o resultado das eleições presidenciais, quando ele derrotou o ex-presidente Donald Trump, e ameaçam não aceitar uma possível derrota nas urnas daqui a seis dias.

"Há candidatos concorrendo em todos os níveis administrativos na América [...] que não se comprometerão a aceitar o resultado das eleições", disse Biden. O objetivo, segundo afirmou, é seguir a liderança de Trump e tentar "subverter o sistema eleitoral".

"Eles encorajam a violência e a intimidação de eleitores e autoridades eleitorais", afirmou. As declarações do líder americano foram feitas menos de dois anos após a invasão do Capitólio – a sede do Congresso americano – por apoiadores de Trump, em 6 de janeiro de 2020, que tentavam reverter o resultado das urnas.

"Esse é o caminho do caos na América", afirmou. "É sem precedentes. É ilegal, e é antiamericano." O presidente pediu que a população se una na defesa do regime democrático. "Sabemos que a democracia está em risco, mas também sabemos que está em nosso poder preservá-la.".

Defesa da democracia

Na esteira do ataque violento ao marido da presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, quando um agressor invadiu sua residência na intenção de sequestrá-la, Biden pediu que aos americanos saiam em defesa da democracia.

"Temos de nos erguer com voz contundente contra a violência política e a intimidação de eleitores", pediu. "Temos de enfrentar esse problema. Não podemos fingir que isso se resolverá por si só."

O americano destacou que alegações de fraude eleitoral "incensaram a ascensão perigosa da violência política e da intimidação de eleitores nos últimos dois anos".

"Há um aumento alarmante do número de pessoas neste país que toleram a violência política, ou simplesmente se mantêm em silêncio".

Economia no centro das preocupações

No entanto, 22 meses após a invasão do Capitólio, as pesquisas mostram que os americanos estão mais preocupados com a economia. O governo Biden vem sendo criticado pela alta da inflação, em meio a temores de uma recessão no país.

Sondagens sugerem que os republicanos estariam em vantagem para conquistar a maioria na Câmara dos Representantes e no Senado.

A popularidade de Biden está em baixa há mais de uma ano. As divisões internas entre os democratas deixaram o partido sem uma resposta coesa aos ataques dos republicanos, que os acusam de má gestão da economia.

