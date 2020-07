A mulher por trás da missão árabe rumo a Marte

Nos últimos cinco anos, os Emirados Árabes Unidos têm se empenhado em expandir as fronteiras da ciência e da tecnologia.

Em 2017, eles anunciaram o primeiro Ministro de Inteligência Artificial do mundo para conduzir os esforços do Estado do Golfo em automação e outras tecnologias de ponta.

Naquele mesmo ano, eles também convocaram uma jovem engenheira dos Emirados, Sarah al-Amiri, para liderar as missões espaciais do país num momento em que a região prestava pouca atenção ao que geralmente é descrito como a fronteira final.

"Numa perspectiva global, somos um novo país que chega atrasado na competição", disse al-Amiri à revista científica britânica Nature no início deste mês. "É natural que as pessoas pensem que isso é loucura", acrescentou, referindo-se à missão a Marte dos Emirados Árabes Unidos, que foi lançada nesta segunda-feira.

Embora tenha começado como engenheira de computação, al-Amiri migrou, mais tarde, para o campo da tecnologia espacial na Instituição de Ciência e Tecnologia Avançada dos Emirados, onde trabalhou nos primeiros satélites dos Emirados Árabes Unidos. Para ela, foi um sonho que se tornou realidade.

A galáxia de Andrômeda, que inspirou a menina al-Amiri

"Quando jovem, aos 12 anos, vi uma imagem da galáxia de Andrômeda, a galáxia mais próxima de nossa Via Láctea", disse al-Amiri durante o evento TEDx Talk de 2017 em Dubai, acrescentando que a imagem a levou a estudar tudo o que podia sobre o espaço. "Eles me disseram que estavam trabalhando no setor espacial, e como eu tinha um sonho, decidi conferir."

A partir daí, ela foi nomeada chefe do Conselho de Ciência dos Emirados em 2016 e, um ano depois, o governo a convocou para liderar o novo papel ministerial no desenvolvimento de ciências avançadas. Hoje, ela é vice-diretora de projetos e líder científica da missão a Marte, apelidada de Amal - esperança em árabe.

"A missão se chama 'esperança' porque estamos contribuindo para a compreensão global de um planeta", disse ela. "Estamos indo além da turbulência que agora define nossa região e passando a contribuir de forma positiva para a ciência".

Em benefício da compreensão humana

A missão também mexeu nas normas sociais. Segundo a Nature, as mulheres respondem por 34% da missão e 80% de sua equipe científica, significativamente superior aos 28% representados na força de trabalho dos Emirados.

Al-Amiri espera aumentar ainda mais esses números, ampliando o envolvimento dos jovens dos Emirados nos campos da ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

"A ciência, para mim, é a forma mais internacional de colaboração", disse al-Amiri. "É ilimitada, sem fronteiras e administrada pelas paixões dos indivíduos em benefício da compreensão humana".

Além do espaço

Mas o portfólio de al-Amiri não se limita a missões espaciais.

Como Ministra das Ciências Avançadas, seu mandato inclui "aumentar as contribuições das ciências avançadas para o desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos e sua economia".

"Quando tratamos sobre a economia dos Emirados Árabes Unidos nos próximos 30 anos, uma de suas fundações é a ciência e a tecnologia, porque queremos ter uma economia baseada no conhecimento - conhecimento de produção, utilização do conhecimento e criação de ativos intangíveis", disse al-Amiri à agência de notícias oficial dos Emirados.

