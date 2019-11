A importância das plantas para as cidades

Além de deixarem as ruas e avenidas mais bonitas, as plantas são fundamentais para auxiliar no resfriamento das cidades, por exemplo. Mas, cuidado: nem todas são adequadas para a jardinagem de cidades. Algumas, inclusive, até têm interações negativas com os gases emitidos pelos carros, como é o caso de uma das árvores mais amadas pelos alemães: o plátano. Cientistas procuram alternativas para deixar as cidades ambientalmente mais corretas e funcionais, como o uso de fachadas verdes.

As plantas são mesmo fascinantes - e surpreendentes! Um vegetal pequeno na superfície pode esconder raízes de dezenas de quilômetros. Um tipo de bambu comum na China e no Japão chega a crescer 1 metro e 21 centímetros por dia – e mesmo assim, não é o recordista de altura. E há uma flor tão grande que pode atingir três metros de altura. No próximo Futurando você confere estes e outros recordes do mundo vegetal.

Apesar de serem muito resistentes, as plantas sofrem com as mudanças climáticas. Com o aumento da temperatura do planeta e o ar cada vez mais poluído, cientistas veem como urgente o desenvolvimento de alternativas para que elas consigam suportar essas transformações, já que a adaptação ao meio ambiente será fundamental para manutenção da biodiversidade. Por isso, novas tecnologias vêm sendo estudas e testadas para ajudar nessa preservação, como o uso de drones para medir a altura das plantas e ressonância magnética para avaliar as condições de sementes e mudas.

E as mudanças climáticas afetam, também, as geleiras. Muitas delas podem simplesmente desaparecer até o fim do século. Para minimizar os prejuízos, pesquisadores já pensam em construir reservatórios com a água do degelo. Seria uma forma de evitar a redução drástica no volume de rios em tempos de seca e ainda que regiões de floresta sejam alagadas.

Plantas e geleiras, assim como tudo ao nosso redor, o que comemos, vestimos ou vemos, é formato por átomos. Mas você sabe exatamente o que é um átomo? Ele não pode ser visto a olho nu. Um fio de cabelo humano é cinco mil vezes maior que um grande átomo de carbono. O Futurando explica exatamente o que ele é!

E do microscópio para os radiotelescópios. Esses modernos equipamentos ajudam os cientistas a buscarem vida fora da Terra, em lugares longínquos da nossa galáxia. Mas, afinal, extraterrestres existem? O programa também traz essa resposta!

O programa

