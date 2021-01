A função vital dos micróbios para os seres humanos

Nesta edição do Futurando vamos falar sobre os micróbios que vivem no nosso corpo, começando pela importância das bactérias nos primeiros anos de vida. O contato do bebê com as bactérias da mãe durante o parto é importante para a saúde da criança mais tarde. Cientistas pesquisam como bebês que nascem de cesariana podem ter contato com essas bactérias.

Neste programa você vai entender também o papel dos micróbios para a nossa saúde. Bilhões desses pequenos seres vivem no nosso corpo e eles são imprescindíveis para a nossa vida. Os micróbios podem influenciar até o funcionamento do cérebro e o nosso humor.

Uma grande parte dos micróbios do nosso corpo vive no intestino. A chamada flora intestinal é chave para a nossa saúde, o desequilíbrio dela pode causar doenças. Quando diversos tratamentos para curar uma inflamação do intestino não têm sucesso, alguns médicos optam por um transplante de fezes. Veja no programa como funciona o procedimento e por que ele pode ter resultados tão bons.

Nesta edição você vai conhecer ainda uma possível solução para o lixo plástico. As larvas do bicho-da-farinha conseguem comer plástico. Há anos cientistas estudam as bactérias e enzimas responsáveis por esse processo para tentar resolver o problema do lixo plástico no mundo. Acompanhe no Futurando as soluções encontradas até agora que podem revolucionar o sistema de reciclagem.

As larvas do bicho-da-farinha podem até diminuir nosso problema com o plástico. Mas e todo o lixo plástico que já está no meio ambiente, o que fazer com ele? Neste Futurando você vai conhecer uma iniciativa que usa a ajuda de estudantes de toda a Alemanha para mapear o lixo que está nas margens de rios e lagos. A ideia é saber quanto lixo vai parar no mar.

Este Futurando está imperdível!