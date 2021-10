A evolução no diagnóstico de doenças

Existem inúmeras formas de identificar uma doença. Dá para fazer exames de todo o tipo, mas sobre um deles você pode ainda não ter ouvido falar: diagnóstico por meio do sopro. Ou seja, os médicos conseguiriam saber, pelo ar exalado pelo paciente, se ele sofre de determinada enfermidade. No Futurando desta semana, vamos trazer detalhes a respeito dessa técnica, desenvolvida por pesquisadores do Instituto Fraunhofer, na Alemanha.

Com a covid-19, como sabemos, ainda não dá para usar esse método. Pelo menos até agora. É preciso fazer os exames tradicionais (PCR) para saber se está ou não com a doença. Os números da covid no Brasil, aliás, há semanas estão mantendo uma tendência de baixa. Isso pode significar que estamos perto do fim da pandemia? Quando e como essa hora pode chegar?

Quem não se lembra de ter tomado vacina contra poliomielite, a paralisia infantil? A doença foi motivo de preocupação em diversos lugares do mundo e só no início da década de 1961 foi criada uma vacina. A aceitação não veio de maneira imediata, mas com o tempo a paralisia foi desaparecendo de alguns locais. Não todos, infelizmente. No programa, vamos explicar o porquê.

Vamos explicar também se produtos de fabricantes que afirmam usar plástico retirado dos oceanos ajudam mesmo o meio ambiente. Afinal, tirar resíduos do mar é extremamente caro e complexo. Como essas empresas conseguem então manter os preços competitivos e contribuir para a questão climática ao mesmo tempo?