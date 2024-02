Na casa do Parque Natural da Montanha Palentina, em Cervera de Pisuerga, há um urso-pardo empalhado. Os animais adultos podem pesar até 250 quilos e medir dois metros, com uma expectativa de vida de até 30 anos.Três décadas atrás, havia apenas 60 ursos na Espanha; hoje eles ultrapassam os 400. No entanto, o aumento da população de ursos tem gerado encontros mais frequentes com humanos.