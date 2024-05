Na quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou a área do desastre, acompanhado de uma comitiva de ministros. Juntamente com o governador Eduardo Leite, ele participou de uma reunião de coordenação para as operações de resgate e prometeu ajudar a população afetada, afirmando que o governo federal "está 100% à disposição" do Rio Grande do Sul.