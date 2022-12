Nos últimos anos, Pelé lutou contra problemas físicos e doenças. Em 2012, passou por uma cirurgia no quadril, mas os problemas voltaram. Além de pedras nos rins, que o levaram a uma cirurgia de emergência em Paris em abril de 2019, o Rei do Futebol foi diagnosticado com câncer no cólon em setembro de 2021. No início de 2022, teve diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.