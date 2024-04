51 mil menores refugiados estão desaparecidos na Europa

Em toda a Europa, cerca de 51.400 menores refugiados desacompanhados, que já estiveram sob a guarda do Estado, estão desaparecidos, segundo um levantamento realizado pela rede internacional de jornalistas Lost in Europe e que foi divulgado nesta terça-feira (30/04) pela emissora alemã RBB.

De acordo com o relatório, o número de crianças e adolescentes desaparecidos mais do que dobrou desde 2021 – naquele ano, quase 18.300 refugiados menores de idade não acompanhados estavam desaparecidos em toda a Europa, dos quais 792 na Alemanha.

As autoridades não têm conhecimento do paradeiro desses menores. Alguns países, como a Itália e a Áustria, relataram números particularmente altos, com mais de 20 mil crianças e jovens desaparecidos cada. Outros, como a Espanha e a Grécia, não coletaram nenhuma informação sobre menores desacompanhados. Segundo a polícia da Alemanha, 2.005 refugiados menores de idade são procurados no país.

Sem dados centralizados

A Lost in Europe destaca que há "diferenças marcantes nas estatísticas nacionais". Foram consultadas autoridades de 31 países, e apenas 15 responderam. Não há diretrizes europeias para o registro e a troca de informações sobre o destino de menores refugiados desacompanhados.

A comissária da União Europeia (UE) para Migração e Assuntos Internos, a sueca Ylva Johansson, evitou comentar os números. "Não posso dizer se seus números estão corretos. O que posso dizer é que temos um sistema de migração quebrado na Europa", declarou à RBB.

Refugiados menores de idade que somem das vistas das autoridades são registrados como desaparecidos. Alguns reaparecem depois de alguns dias, numa outra cidade. Na Alemanha, os especialistas presumem que muitos deixam seus centros de acolhimento porque estão insatisfeitos com a duração dos processos, esperam obter ajuda mais rápida em outros países ou querem se juntar a parentes ou amigos em outros países europeus.

Garoto de 15 anos dirigia uma van

A RBB relatou o caso de um garoto sírio de 15 anos que foi detido pela polícia alemã quando conduzia uma van com placas suecas, perto da fronteira da Alemanha com a Polônia, no final de setembro de 2023.

No compartimento de carga estavam 27 refugiados sírios e iemenitas que seriam levados para a Alemanha. Por dois anos, o menor havia vivido como refugiado num centro para crianças e jovens na Turíngia. Ele chegara à Alemanha aos 13 anos, sem os pais ou outros parentes.

Após serem registrados num centro de recepção inicial, menores desacompanhados como esse são distribuídos por toda a Alemanha e colocados em acomodações pelas autoridades de assistência social. Lá há responsáveis que cuidam deles. Em geral, isso é bem-sucedido, mas sempre há casos de crianças e jovens que desaparecem dos centros. E muitas vezes eles desaparecem completamente do radar das autoridades, em toda a Europa.

