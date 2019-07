1981: Casamento de Charles e Diana

Love, love, love. A música dos Beatles estava sendo transmitida ininterruptamente pelas emissoras de rádio do Reino Unido. Às 7 horas da manhã, o noticiário falava sobre os distúrbios em Liverpool, a fuga de Bani-Sadr para Paris e ainda sobre a previsão do tempo, que naquele dia seria excelente.

Entretanto, a mais importante notícia daquela manhã era: "Lady Diana está acordada desde as 6 horas. Ela se sente muito bem. Chegou o grande dia para os britânicos, o dia do casamento de conto de fadas. O príncipe Charles irá transformar a bela e tímida auxiliar de jardim de infância Diana Spencer em sua princesa, e deixar muito feliz toda a nação".

Após a cerimônia religiosa, quando o casal saiu da catedral e embarcou na carruagem para ir à recepção organizada pela rainha, a multidão, que havia tomado conta de Londres, extravasou toda a sua alegria.

Cerca de 600 mil pessoas, grande parte vinda do interior do país, estavam nas ruas, acenando bandeirinhas, comemorando com sanduíches e espumante, dançando, transformando o casamento real numa grande festa popular. A confusão no trânsito era algo sem precedentes na cidade.

Espetáculo global

Seiscentos milhões de telespectadores de todo o mundo acompanharam pela tevê a transmissão ao vivo do matrimônio do século. A alegria reinava em todos os cantos. O ponto alto das comemorações aconteceu quando o casal apareceu na sacada do Palácio de Buckingham. Charles fez, então, o que todos esperavam ansiosamente e beijou Diana.

Para o príncipe, 12 anos mais velho que Diana, não era nada tão excepcional ser alvo da mídia. Algum tempo depois, chegou a comentar: "Com certeza eu me acostumei melhor que Diana, eu sei que as câmeras estão apontadas por todos os lados e até certo ponto a gente aceita e se conforma com isso, como parte da nossa vida. Quem não se acostuma pode ficar maluco logo. E você, Diana, não acredita que nos últimos seis meses se acostumou um pouco com isto?"

A verdade é que ela nunca conseguiu se acostumar. Mas nesse dia 29 de julho de 1981, tudo transcorreu conforme planejado: a noiva conteve o nervosismo, os cavalos desfilaram direitinho, ninguém esqueceu seu discurso, ninguém disparou uma arma ou detonou uma bomba.

A vida da princesa Diana em imagens Namorada do príncipe O relacionamento entre a jovem Diana e o príncipe Charles começou em 1980. Naquele mesmo ano, a imprensa cunhou pela primeira vez o termo "Lady Di" para se referir a ela. Seu comportamento discreto e a típica postura cabisbaixa também fizeram com que fosse chamada de "Shy Di" (tímida Di) pela mídia sensacionalista britânica.

A vida da princesa Diana em imagens Na mira dos paparazzi Já naquele mesmo ano de 1980, a namorada de Charles passou a ser assunto preferido da imprensa britânica. Começava ali a relação de amor e ódio de Diana com os fotógrafos, que perseguiam a futura princesa onde quer que ela estivesse. O noivado e o casamento com o príncipe Charles ocorreram no ano seguinte.

A vida da princesa Diana em imagens "Casamento do século" Em 29 de julho de 1981, o Reino Unido celebrava o matrimônio de Charles com Diana. O "casamento do século" foi televisionado ao vivo para todo o mundo. Cerca de 600 mil pessoas foram às ruas, tornando o evento uma grande festa popular, acompanhada pela TV, ao vivo, por 600 milhões de telespectadores de todo o mundo. O ponto alto foi o beijo do casal na sacada do Palácio de Buckingham.

A vida da princesa Diana em imagens Vida em família O casal teve dois filhos. William nasceu em 21 de junho de 1982, e Harry nasceu em 15 de setembro de 1984. Apesar de tentarem aparentar diante da opinião pública uma vida familiar feliz, Charles e Diana já atravessavam uma severa crise em seu casamento na época do nascimento de Harry.

A vida da princesa Diana em imagens Princesa pop A foto da dança com o ator John Travolta durante um banquete na Casa Branca, em 1985, se tornou conhecida no mundo todo e marca a mudança na imagem da princesa. Ela deixara o estilo mais conservador exibido no início dos anos 80, se tornando um ícone de estilo que influenciou toda uma geração. Ela também ficou conhecida como a "princesa do povo".

A vida da princesa Diana em imagens Caridade Diana levou uma vida pública engajada em causas humanitárias. Uma das iniciativas que ajudou foi o combate aos campos contaminados por minas terrestres em Angola, na África, país que ela visitou em 1997 a pedido do Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

A vida da princesa Diana em imagens "Éramos três" Em entrevista à emissora britânica BBC em 1995, Diana falou abertamente sobre seus problemas com Charles. Ela admitiu ter mantido um relacionamento extraconjugal e citou o envolvimento de seu marido com Camila Parker-Bowles. "Éramos três nesse casamento", afirmou. O programa bateu recordes de audiência. Semanas depois, a rainha Elizabeth pediu que o casal iniciasse negociações de divórcio.

A vida da princesa Diana em imagens Férias na Riviera Francesa A relação de Diana com o empresário egípcio Dodi al-Fayed foi revelada no verão de 1997, quando os dois foram fotografados passeando de iate no Mediterrâneo. Em agosto daquele mesmo ano, o casal jantou no restaurante do Hotel Ritz, em Paris. Foi no caminho do hotel para o apartamento de Dodi que aconteceu o acidente que matou a ambos.

A vida da princesa Diana em imagens Luto Admiradores de Diana formaram uma montanha de flores diante do Palácio de Buckingham, em 31 de agosto de 1997. Naquela madrugada, o carro que levava Diana e Dodi al-Fayad bateu em uma pilastra de um túnel em Paris. O acidente matou o casal e o motorista do automóvel, Henri Paul. O guarda-costas de al-Fayad foi o único sobrevivente da tragédia. Autoria: Marcio Damasceno



______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | App | Instagram | Newsletter