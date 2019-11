1973: Carros proibidos de circular na Alemanha

As nações árabes causaram a quarta crise mundial do petróleo em 1973, ao boicotarem as exportações aos países que apoiavam Israel na guerra do Yom Kipur. A represália atingiu severamente os Estados Unidos e a Europa ocidental.

O petróleo sempre foi uma importante arma política, já tendo levado a várias crises mundiais. A primeira foi em 1951, seguida da de 1956 e outra em 1967. Na de 1973, o preço do petróleo subiu de 2,90 dólares o barril (em setembro) para 11,65 dólares (em dezembro).

Quatro domingos sem trânsito

Para poupar energia, o então chefe de governo alemão Willy Brandt instituiu limites de velocidade e a proibição da circulação de veículos durante quatro domingos. Em 25 de novembro de 1973, as autoestradas e ruas das cidades na Alemanha ficaram vazias. Um fato difícil de acreditar em plena época do milagre econômico e num dos países líderes mundiais na produção de automóveis.

Com o fim dos estoques no mundo ocidental, a crise chegou ao auge em 1974. O chamado primeiro grande choque do petróleo levou à desestabilização da economia mundial e provocou uma severa recessão nos Estados Unidos e na Europa. Os países industrializados acabaram o ano de 1974 com um deficit de cerca de 11 bilhões de dólares e os em desenvolvimento, de quase 40 bilhões de dólares.

Em 1979, aconteceu um segundo choque do petróleo, causado pela revolução iraniana que derrubou o xá Reza Pahlevi (1919-1980) e instalou uma república islâmica no país.

