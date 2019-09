1970: Allende é eleito presidente do Chile

No dia 4 de setembro de 1970, o médico Salvador Allende ganhou as eleições diretas para presidente no Chile, com uma maioria de 36,2% dos votos. Pela primeira vez na América Latina, um político socialista chegava ao poder de forma democrática.

No mesmo dia em que foi eleito, Allende declarou nos meios de comunicação que faria um governo marxista, prometendo implantar a reforma agrária, controlar as importações e exportações e nacionalizar os bancos.

Allende assumiu o poder numa época em que 45% do capital do país estavam nas mãos de investidores estrangeiros, as minas de cobre eram praticamente de domínio americano e 80% das terras eram propriedade de latifundiários. Em 1970, a dívida do Chile era de mais de quatro bilhões de dólares, a segunda maior do mundo.

Fase de crescimento econômico

Durante seu governo, Allende começou a fazer as reformas que havia prometido: estatizou bancos e grandes empresas e, em 1972, fez o mesmo com as minas de cobre. Essas mudanças econômicas e sociais tiraram o país da péssima situação em que se encontrava. Em 1971, o Chile apresentou um crescimento econômico de 8,5%, o segundo melhor resultado dos 23 países da América Latina.

No começo de 1972, porém, a situação se inverteu. O país entrou em crise, o capital nacional e estrangeiro desapareceram, o crescimento econômico cessou e a produção agrária caiu vertiginosamente. Isso gerou escassez de alimentos, principalmente porque a população e as empresas começaram a fazer estoques, temendo dias ainda piores.

A primeira tentativa fracassada de golpe para derrubar Allende do poder aconteceu no final de junho de 1973. O descontentamento da população era tão visível quanto o crescente desejo de mudanças. A fome e a falta de produtos básicos levaram a uma revolta. Os conflitos isolados eram o prenúncio de uma guerra civil.

Queda em confronto violento

Corpo de Allende é retirado do palácio presidencial

No dia 11 de setembro de 1973, os militares saíram às ruas para tomar o poder. O Palacio de la Moneda, em Santiago, foi atacado por bombardeios aéreos. O confronto inevitável foi sangrento para ambas as partes. O general Augusto Pinochet assumiu o poder como presidente da Junta de Governo, formada a partir desta data.

Em 17 de dezembro de 1974, Pinochet passou a ser presidente da República do Chile, cargo que ocupou durante 17 anos. Neste período, a economia do país, apesar da ditadura militar, voltou a se estabilizar.

O mandato de Allende é lembrado como um período de glórias e desgraças. Ele ainda é venerado por simpatizantes e sua biografia continua atraindo a atenção mundial.

______________

