1969: Estreia de "Vila Sésamo"

'"Todo dia é dia, toda hora é hora, de saber que esse mundo é seu. Se você for amigo e companheiro, com alegria e imaginação, vivendo e sorrindo, criando e rindo, você será feliz e todos serão também".

Era essa a música que dava início à Vila Sésamo, como se chamou a série no Brasil, que marcou profundamente crianças e adolescentes entre 1972 e 1976.

Depois de um ano na TV Cultura, o programa passou a ser apresentado na rede Globo. Nos Estados Unidos, o "Sesame Street" funcionava como jardim de infância para ensinar noções de higiene, meio ambiente e vida natural às crianças. No Brasil, depois do capítulo 40, a série foi totalmente nacionalizada, adotando uma linguagem própria.

Intérpretes brasileiros

Todos se divertiam com um bicho muito alto, o pássaro Garibaldo, interpretado pelo ator Laerte Morrone. O elenco contava ainda com Aracy Balabanian (a Gabriela, casada com o personagem interpretado por Armando Bogus).

Ela representava a figura da mãe e, ele, a do pai. Havia ainda a professorinha, Sônia Braga, em seu primeiro papel na tevê, e seu namorado, Flávio Galvão, ainda estreante. Inesquecíveis foram também as trapalhadas do Ênio, a paciência do Beto, o charme da Zoé, a gula do Come-Come e a rabugice do Oscar.

Tudo começou no final da década de 60, quando a televisão já havia se consagrado como veículo de comunicação de massa nos Estados Unidos. Crianças de dois a cinco anos formavam o maior contingente de telespectadores, com uma média de consumo de 50 horas semanais em frente ao aparelho de tevê.

Para aproveitar este potencial, em março de 1968 a jornalista Joan Cooney criou a Children's Television Workshop (CTW), da qual também assumiu a presidência. Seu objetivo era aproveitar o novo meio de comunicação na educação pré-escolar, para facilitar o ingresso de crianças pobres na escola.

A CTW ganhou apoio financeiro de Washington e recebeu a incumbência de planejar e produzir um programa infantil. O primeiro da série foi ao ar no dia 10 de novembro de 1969.

A "Sesamstrasse" chegou à Alemanha em 1973. O conceito pedagógico da "Sesame Street" foi adaptado aos alemães, mas o conteúdo não se apoiava tanto em letras e números. Ele propagava muito mais valores como a tolerância, tão importante numa sociedade multicultural que dava os primeiros passos na Alemanha da década de 1970.