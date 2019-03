1964: Inaugurado o primeiro túnel rodoviário nos Alpes

O projeto conjunto entre a Suíça e a Itália havia sido iniciado em 1958, financiado pelo setor privado de ambos os lados. Por baixo do túnel foi construído um oleoduto e os custos das obras seriam amortizados por meio do pagamento de pedágio.

Um dos pontos altos da obra foi o encontro, no meio do trecho, entre trabalhadores suíços e italianos, em 1962. Vários deslizamentos de pedras e desmoronamentos, mau tempo e inúmeros vazamentos atrasaram a conclusão das obras, durante as quais morreram 13 trabalhadores.

Para o término dos últimos seis quilômetros do túnel foram gastos seis anos – três a mais do que o previsto. A inauguração oficial do túnel São Bernardino foi a 19 de março de 1964. Embora o trânsito de veículos estivesse proibido até o dia da abertura solene, poucos dias antes havia sido transportada uma italiana de 14 anos da região de Aosta para um hospital na Suíça.

Problemas de segurança

Um ano depois da abertura da rodovia sob a montanha de São Bernardino, foi inaugurado o túnel Mont Blanc. Num teste com vários túneis europeus, realizado em 1999 pelo ADAC, o maior automóvel clube da Alemanha apontou uma série de problemas de segurança. A avaliação considerou vários critérios. Das notas concedidas, o São Bernardino recebeu as piores.

"Por ser um túnel de apenas uma galeria, com trânsito nos dois sentidos, os riscos eram muito grandes", observa Otto Saalmann, do ADAC. Também a falta de isolamento acústico nos telefones de emergência e as dificuldades de acesso pelos bombeiros receberam críticas na ocasião. Alguns dos problemas foram sanados em 2001. Inclusive foram instalados sistemas automáticos de alarme de incêndio e câmaras de vigilância.

Além disso, os caminhões que transportam cargas perigosas são obrigados a comunicar o que levam antes de passarem pelo túnel e para alguns tipos de substâncias são exigidas escoltas.

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter