Calendário Histórico

1963: Começa primeira temporada da Bundesliga

Em 24 de agosto de 1963, eram disputadas as primeiras oito partidas do Campeonato Alemão de Futebol. Com a competição nacional, a história do esporte ganhava novo capítulo, cujas origens estavam na Copa do Mundo de 1954.

Timo Konietzka (atrás, de braços abertos), marcou o primeiro gol na estreia da Bundesliga em 1963