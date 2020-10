1958: Elvis Presley presta serviço militar na Alemanha

O "rei", como era chamado pela comunidade de fãs de todo o mundo, apresentou-se, após seis meses de treinamento nos Estados Unidos, no 32º Regimento da 3ª Divisão Blindada de Friedberg (Ray Barracks), lugarejo de 18 mil habitantes ao norte de Frankfurt.

Por casualidade, no local passa um rio chamado Usa. Além disso, durante a Segunda Guerra Mundial, o regimento havia sido comandado pelo lendário general Patton. Hoje em dia, Friedberg é centro de peregrinação dos fãs de Elvis na Europa.

Durante os 17 meses de sua estada no local, quem teve contato com o sargento Presley ficou encantado com seu jeito espontâneo e sua simpatia. Claro que, por ser um astro, não foi tratado como um recruta qualquer. O astro do rock ficou inicialmente hospedado num hotel de luxo, depois alugou uma mansão em Bad Nauheim, onde passou a morar acompanhado de vários seguranças, além do pai e da avó.

Embora praticamente não tivesse contato com a população alemã, algumas poucas fotos testemunham que o astro, assim como outros soldados americanos, buscava contato com garotas alemãs.

Ao encerrar a permanência na Alemanha, os planos de Elvis Presley eram continuar gravando discos, prosseguir as turnês e rodar o filme GI Blues, sua quinta película, que no Brasil recebeu o título Saudades de um pracinha.

Ao deixar a Alemanha, garantiu ter aprendido muito no país e prometeu que voltaria como civil. O que acabou não acontecendo, para a decepção de Friedberg e Bad Nauheim.