1955: Estreia de "Vidas amargas", com James Dean

O filme Vidas amargas (East of Eden), do diretor Elia Kazan, se baseia no romance homônimo de John Steinbeck, de 1952, que reconta a história bíblica de Caim e Abel. A ação se passa na Califórnia, em 1917, portanto durante a Primeira Guerra Mundial.

Quando seu pai perde muito dinheiro num negócio mal-sucedido, Cal Trask (James Dean) pede um empréstimo à mãe. Esta já havia abandonado a família há muito tempo, para manter um bordel, mas apenas Cal sabe disso. Ele aplica o dinheiro na plantação de feijão.

No aniversário do pai, o irmão Aron (Richard Davalos) anuncia seu noivado com Abra (Julie Harris). Cal presenteia o pai com os lucros no negócio dos feijões. Mas o pai o insulta, por acreditar que o dinheiro vem de negócios escusos com a guerra.

Desamor trágico

Desesperado, Cal quer se vingar e conta ao pai e ao irmão a verdade sobre a mãe. As consequências da revelação: Aron, que detesta a guerra, se alista e vai para o front. O pai sofre um derrame cerebral. Na sua cabeceira, a futura nora, que na realidade ama Cal e não Aron, apela para que ele demonstre um sinal de amor a Cal. No fim do filme, o pai acaba perdoando o filho.

Ídolo dos incompreendidos

James Dean não precisou "representar" sua personagem em Vidas amargas. Na vida real, ele era como Cal, inquieto e revoltado. Por isso, conseguiu atrair tantos fãs, como a alemã Anne Breyer, que tinha 14 anos quando estreou o filme:

"Quando fiquei sabendo que ele morrera, aos 24 anos, no acidente com seu Porsche, cinco meses depois da estreia do Vidas amargas, não consegui parar de chorar dois dias seguidos. Acho que toda minha geração o idolatrou porque ele se sentia incompreendido, porque se rebelou contra as normas da sociedade, o mesmo que sente um adolescente. Amigos e colegas de cinema de James Dean revelaram que ele era amável e tinha muito talento. Ao mesmo tempo, era um jovem tenso e cheio de neuroses. 'Viva rápido, morra jovem', dizia-se ser um de seus lemas. Seus amigos contaram ainda que ele se aproximava tanto de mulheres como de homens. James Dean gostava muito de corridas de automóvel e aprendeu boxe, esgrima, dança, canto, violão e guitarra, tênis e até touradas."

O ator natural de Indiana foi vítima de um acidente de carro na Califórnia, em 30 de setembro de 1955. Ao lado de Vidas amargas, os maiores sucessos de sua breve carreira foram Juventude transviada (Rebel without a cause) e Assim caminha a humanidade (Giant).

______________

