1942: Schalke hexacampeão alemão

O futebol alemão é associado atualmente em todo o mundo a uma grande equipe: o Bayern de Munique. Mas houve uma época em que um outro time praticamente dominava o cenário futebolístico do país. Entre 1933 e 1942, o Schalke participou de nove finais do Campeonato Alemão.

Graças a essa época de glórias, o clube da tradicional região mineira fundado em 4 de maio de 1904 tornou-se praticamente uma religião, com torcedores em todas as partes do país.

Mito duradouro

As bases para os anos de glória e seis títulos consecutivos de campeão alemão foram lançadas na década de 20. Em 1933, pela primeira vez a equipe da Região do Ruhr chegou a uma final do Campeonato Alemão. A derrota para o Fortuna Düsseldorf e a perda do título foram compensados 12 meses depois, com a vitória na final contra o Nürnberg. Era o primeiro título nacional do Schalke e o início de uma fase gloriosa.

Até 1942, o clube participou mais sete vezes de uma final e conquistou cinco vezes o título de campeão. A conquista seguinte do Campeonato Alemão veio apenas em 1958.

Internacionalmente, o maior sucesso do Schalke foi o título de campeão da Copa da Uefa em 1997 (derrotou a Juventus Turim na decisão). Após um período de vacas magras em torneios nacionais, o clube voltou a brilhar no início deste século, conquistando em 2001 e 2002 a Copa da Alemanha. O mito prossegue, o entusiasmo de seus torcedores continua inalterado.