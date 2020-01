1936: Eduardo 8º é proclamado rei da Inglaterra

O rei George 5º da Inglaterra morreu em 20 de janeiro de 1936, aos 71 anos. Em seguida, sua esposa, a rainha Mary, se ajoelhou na frente do primogênito Eduardo Albert Christian George Andrew Patrick David, príncipe do País de Gales e conde de Chester, o sucessor natural do trono.

Eduardo, 42 anos, foi proclamado rei da Inglaterra. Esta, entretanto, era uma responsabilidade que não combinava com seu estilo de vida. Ele apreciava festas e badalação, gostava de sair com os amigos nobres e ricos e de circular pela alta sociedade. Apesar disso, ou talvez justamente por isso, os súditos o amavam.

"Tanto na época em que fui príncipe do País de Gales quanto mais tarde, quando assumi o trono da Inglaterra, sempre recebi manifestações de carinho dos cidadãos, em todos os lugares por onde passei. Eu sou muito grato por isso", afirmou certa vez Eduardo 8º.

Ao contrário do povo, a família real e o governo inglês não viam com bons olhos o comportamento do filho mais velho de George 5º. Na festa de sua proclamação, Eduardo estava acompanhado de uma mulher que jamais poderia estar presente a tão especial e pomposo momento, de acordo com o rigoroso cerimonial real. Mas ela estava lá: era uma burguesa americana. Duas vezes divorciada. Seu nome: Wallis Simpson.

Paixão fulminante

Eduardo conhecera Wallis numa festa promovida pela amiga Lady Furness. O então príncipe ficou fascinado por aquela mulher elegante e dominadora. Ela lhe lembrava uma severa governanta que tivera em sua infância. A paixão foi fulminante.

Wallis agia de forma recatada, embora não fizesse segredo que gostava de usufruir de mordomias e extravagâncias. O ainda marido de Wallis já havia se conformado que sua mulher tinha outro. Seus negócios, aliás, iam de vento em popa com a repercussão do caso.

Tudo haveria continuado assim se Eduardo não decidisse que Wallis não podia ser apenas sua amante. Ele queria casar com ela, o que era um escândalo. O governo ameaçou depô-lo. Um rei não podia ficar ao lado de uma mulher com tal passado.

No dia 11 de dezembro de 1936, Eduardo 8º fez o anúncio público de sua abdicação ao trono da Inglaterra, alegando que não poderia ser rei sem a ajuda e o apoio da mulher que amava. Seu irmão, pai da atual rainha Elizabeth, assumiu o trono como George 6º. Edward casou e foi para o exílio em Paris na companhia de Wallis, que em 1937 se tornaria Duquesa de Windsor.

