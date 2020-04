1920: Assalto que leva à execução de Sacco e Vanzetti

Tanto o sapateiro Ferdinando "Nicola" Sacco como o vendedor ambulante Bartolomeo Vanzetti haviam emigrado da Itália para os Estados Unidos em 1908, e se engajavam politicamente, dizendo-se anarquistas. Sua prisão aconteceu numa época em que os sindicatos ganhavam cada vez mais força nos Estados Unidos, na batalha contra a exploração dos trabalhadores. Governo e opinião pública viam nisso uma tentativa de revolução comunista.

Depois de sangrentos conflitos entre grupos de imigrantes russos, chegaram a ser enviadas tropas a Boston para controlar o que se suspeitava serem "os primeiros passos dos bolcheviques na conquista dos Estados Unidos". Dois rapazes de origem italiana acabaram sendo vítimas desse estado de ânimos.

O assalto a uma fábrica de sapatos de Massachusetts, em 15 de abril de 1920, com a morte de dois homens, levou à prisão dos dois imigrantes italianos. Embora sempre tenham jurado inocência, em julho de 1921, os jurados os declararam culpados. A sentença de morte baseou-se apenas em provas circunstanciais, num processo muito questionável. As testemunhas da defesa nunca chegaram a ser ouvidas. A condenação à morte de Sacco e Vanzetti provocou uma onda de protestos e consternação em todo o mundo.

Repercussão internacional

Tudo indicava que os dois acusados haviam sido vítimas de um julgamento precipitado e privados de processo justo, devido a suas convicções políticas. A embaixada norte-americana em Paris recebeu ameaça de atentado, a representação em Havana teve que pedir reforço policial e uma bomba explodiu na casa do governador de Massachusetts.

Os vários pedidos de revisão provocaram o adiamento da execução da sentença diversas vezes. Em carta ao governador do Estado, insistiram, em vão, em sua inocência . Não pediram por clemência, pois isso equivaleria a reconhecer a autoria do crime. Mas, com os recursos esgotados, no dia 23 de agosto de 1927 eles foram mortos na cadeira elétrica: Vanzetti contava 39 anos, Sacco, 36.

O controvertido caso foi tema de filmes e livros. O jurista Edmund Morgan, da Universidade de Harvard, investigou o processo e o julgamento durante vários anos. Em 1948, chegou à conclusão de que foi cometido um erro judicial.

Nas palavras de Morgan, Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti foram "vítimas de uma sociedade preconceituosa, chauvinista e perversa". Em 1977, o governador de Massachusetts, Michael Dukakis, assinou uma declaração na qual reconheceu a injustiça cometida pelo tribunal e reabilitou o nome dos dois italianos.

