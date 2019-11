1919: Aberto o teatro Grosses Schauspielhaus, hoje Friedrichstadt-Palast

"A paixão que move as pessoas a irem ao teatro e os atores a representar faz parte do instinto do ser humano. E esse instinto sempre vai unir atores e espectadores, para produzir um teatro cada vez melhor e mais glorioso!" (Max Reinhardt)

A convicção do diretor Max Reinhardt sobre a importância do teatro justifica por que suas peças se tornaram tão célebres. Suas encenações são legendárias na Alemanha. Quem no começo do século 20 quisesse ter êxito como ator tinha que ser apresentado a Reinhardt.

Em Berlim, ele dirigia três teatros e uma escola para atores. Obcecado pela sua arte, o gênio do teatro queria ainda mais: uma megacasa de espetáculos.

Logo depois da Primeira Guerra Mundial, pretendia-se levar o público em massa para os teatros. Para isso, era necessário um prédio grande. Reinhardt mandou reformar um velho circo em Berlim com capacidade para cinco mil pessoas e batizou a nova casa Grosses Schauspielhaus (Grande Teatro).

O picadeiro era o palco e os espectadores ficavam em volta, como num teatro de arena. Essa integração entre público e atores era condizente com os conceitos propostos por Reinhardt.

A estreia da nova casa de espetáculos foi marcada pela representação da tragédia grega Oréstia, do filósofo Ésquilo. No palco estavam os melhores atores da época: Werner Krauss e Paul Hartmann.

O novo teatro era mais que uma casa de espetáculos, era interativo. Na cúpula, pequenas lâmpadas davam um toque de céu estrelado. Aliás, a luz era um elemento fundamental no Grosses Schauspielhaus.

Sua arquitetura interna, batizada de "caverna de estalactites", foi obra do expressionista Hans Poelzig. Em cinco anos, Reinhardt desistiu de continuar tentando realizar seu sonho: havia problemas com a acústica e poucas peças adequavam-se ao tipo de palco.

De 1947 até 1980, quando o prédio foi destruído, funcionou ali o Friedrichstadtpalast, com seu famoso teatro de revista. No local, em 2014 foi inaugurado um complexo com 87 apartamentos, um hotel com 311 quartos e um espaço comercial. O novo "Friedrichstadt-Palast" foi construído em 1984 próximo dali, num terreno na rua Friedrichstrasse.

Templo da noite berlinense Palco de superlativos O palco do Friedrichstadt-Palast é um toque de Las Vegas em Berlim. Portais móveis garantem a flexibilidade do maior palco de teatro do mundo. Batizada de "Magic Stairs", a escada utilizada nos shows tem 50 degraus com altura ajustável. Dependendo do espetáculo, o palco pode comportar até 100 dançarinos.

Templo da noite berlinense Inovadora desde sempre Já em 1919, o palco principal utilizava alta tecnologia: uma superfície giratória de 18 metros de diâmetro com elementos procênicos ajustáveis, além de contar com o que havia de mais moderno em luz e efeitos especiais. O musical "Im weissen Rössl", de Erik Charell, e a peça "Trotz alledem", de Erwin Piscator, foram enormes sucessos. Quando os nazistas assumiram o poder, o teatro foi fechado.

Templo da noite berlinense Ditadura e libertação Sob o comando de Max Reinhardt, a casa apresentou grandes espetáculos na década de 1920, a era de ouro do teatro de revista. A partir de 1943, os nazistas se apropriaram do espaço, que passou a se chamar "Theater des Volkes" (Teatro do Povo). No programa estavam operetas de propaganda. Após a guerra, espetáculos de dança voltaram ao palco da construção danificada por bombas.

Templo da noite berlinense Novos governantes, novas funções Em 1947, o comando soviético tomou posse do espaço. As autoridades da cidade de Berlim também assumiram o controle do teatro, que batizaram de Friedrichstadt-Palast (Palácio de Friedrichstadt). A casa de espetáculos começou a ser usada para grandes eventos políticos, como a fundação da organização juvenil comunista FDJ. Mais tarde, programas de TV também foram produzidos lá.

Templo da noite berlinense Pernas fabulosas Na época da antiga Alemanha Oriental, o Friedrichstadt-Palast era famoso por seu corpo de baile. Formado por 32 dançarinas profissionais, ele ostentava a formação com as mais longas pernas do mundo. Na foto é possível ver uma versão reduzida do corpo de baile no início dos anos 1980.

Templo da noite berlinense Reforma e reinauguração Em 1980, do alto de seus de 120 anos de história, o teatro no centro de Berlim foi fechado por questões de segurança. Em 1984, líderes da antiga Alemanha Oriental construíram um novo e gigantesco palácio a apenas 200 metros do original. Na foto, o então diretor artístico do Friedrichstadt-Palast, Wolfgang E. Struck, recebe a chave do novo palácio.

Templo da noite berlinense Glamour e megashows O novo Friedrichstadt-Palast não brilha apenas do lado de dentro. O prédio principal é um gigante de concreto que ocupa um quarteirão inteiro. Sua nova fachada Art nouveau faz referência à gloriosa história do teatro. Aqui são realizados grandes shows, como a nova produção "The Wyld", que estreou em outubro e fica em cartaz pelo menos até setembro.

Templo da noite berlinense Internacional e engajado O corpo de baile do Friedrichstadt-Palast é composto por 60 dançarinos e dançarinas de 28 países. Além de sua internacionalidade, o teatro é conhecido pelo apoio à diversidade e pela luta contra a homofobia. Em 2012, os promotores da parada LGBT de Berlim concederam um prêmio especial à direção do teatro por sua coragem civil.

Templo da noite berlinense Nefertiti na selva de pedra "The Wyld", a atual superprodução do Friedrichstadt-Palast, conta a história das criaturas da noite na metropolitana Berlim e do amor entre o céu e a terra. A personalidade mais célebre da cidade entra em cena: Nefertiti, soberana do Antigo Egito, cujo busto faz parte da coleção permanente do Neues Museum.

Templo da noite berlinense Jornada mística O produtor alemão Roland Welke e o estilista francês Manfred Thierry Mugler são os responsáveis pelo roteiro e pela direção do novo espetáculo. Eles descrevem o show como "moderno e arcaico, bizarro e futurista". "The Wyld" é a mais cara e ambiciosa produção na história do Friedrichstadt-Palast. Autoria: Philipp Jedicke (mas)



