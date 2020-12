1916: Alemães suspendem mais sangrenta batalha da 1ª Guerra

Quando, em meados de dezembro de 1916, as detonações de granadas e canhões cessaram no campo de batalha de Verdun, no nordeste da França, chegavam ao fim 300 dias e noites de luta entre alemães e franceses.

Não há dados exatos sobre o número de mortos nas batalhas de Verdun, nos combates para tomar o Forte Douaumont e os povoados de Fleury, Vaix, Froideterre e Vauxquois, mas se estima que tenha ultrapassado os 600 mil. Hoje, o cemitério militar de Douaumont tem afixadas 15 mil cruzes, enquanto no ossário estão os restos mortais de mais de 100 mil mortos nas batalhas.

A Batalha de Verdun havia começado no dia 21 de fevereiro de 1916. A artilharia alemã, chefiada pelo general Erich von Falkenhayn, abriu fogo contra as fortificações francesas em torno de Verdun, no lado direito do rio Mosa. Os 1,5 mil canhões lançavam projéteis ininterruptamente contra os inimigos. Depois de poucos dias de ofensiva, o plano de desgastar o contingente francês revelou-se um fracasso.

Impiedosa guerra de trincheiras

Apesar de alguns avanços, os alemães não conseguiram penetrar nas linhas francesas. O marechal Joffre e o general Petain barraram a ofensiva de Falkenhayn. Começou aí uma impiedosa guerra de trincheiras, com a explosão de 60 milhões de granadas e o uso de gases tóxicos. Jovens soldados de baionetas em punho enfrentaram rajadas de metralhadoras e desafiaram a morte nas lutas corpo a corpo.

Cruzes lembram os soldados mortos na batalha de Verdun

No final de 1916, ficou evidente que a guerra não seria decidida pela conquista de alguns quilômetros quadrados. Tanto os invasores alemães como as tropas francesas haviam sofrido perdas enormes. Também não houve conquistas significativas nas batalhas seguintes da Grande Guerra, como os franceses ainda chamam o conflito, enquanto os alemães dizem Primeira Guerra Mundial.

O fator decisivo foi o ingresso dos Estados Unidos, depois que um submarino de guerra alemão bombardeou navios americanos. No dia 11 de novembro de 1918, finalmente, depois de 8,5 milhões de mortos, o Deutsches Reich reconheceria oficialmente a derrota.