1892: Primeira luta conforme as regras do pugilismo moderno

No dia 7 de setembro de 1892, foram introduzidas no boxe as chamadas Regras do Marquês de Queensbury, que se tornaram a base do pugilismo moderno.

As novas regras do boxe, que incluíam a obrigatoriedade do uso de luvas, passaram a valer oficialmente a partir da luta pelo título mundial dos pesos pesados entre os americanos John Sullivan e James Corbett, no dia 7 de setembro de 1892.

Já na Antiguidade, os esportistas usavam protetores de couro para a mão. Mais tarde, quando os lutadores começaram a usar ferro trançado, os combates costumavam ter mortes.

O boxe moderno nasceu na Inglaterra. Na primeira escola da modalidade aberta em Londres, em 1719, lutava-se apenas com as mãos. Um de seus pugilistas, Jack Broughton, criou as primeiras luvas em 1747. Os chamados mufflers, entretanto, eram usados apenas nos treinos. Eles eram forrados com os mais diferentes tipos de material, desde crina de cavalo até penas.

No dia 7 de setembro de 1892, o Olympic Club, de Nova Orleans, nos Estados Unidos, organizou uma grande festa de três dias, intitulada Carnaval dos Campeões.

John Sullivan, detentor do título mundial peso-pesado desde 1882 (contra Paddy Ryan), foi desafiado pelo conterrâneo Jim Corbett. Os espectadores da primeira fila junto ao ringue haviam desembolsado 100 dólares pelo ingresso para a tão esperada luta. O campeão receberia 35 mil dólares.

Novo regulamento

Sullivan, 33 anos, conhecido como o "rapaz forte de Boston", foi o primeiro ídolo esportivo dos Estados Unidos. A luta entre Sullivan e Corbett em Nova Orleans foi o primeiro combate profissional de boxe sob as novas regras para a modalidade, conhecidas como Regras do Marquês de Queensbury. Duas obrigações importantes do regulamento, escrito em 1867, eram o uso de luvas e a limitação dos rounds a três minutos.

Em 1889, John Sullivan havia defendido seu título sem luvas, mas em consequência teve que pagar uma multa milionária. Hoje em dia, as luvas são forradas com espuma e não podem ter costuras na área em que é dado o soco. Seu peso é regulamentado em onças (uma onça corresponde a 28,5 gramas). Apesar disso, o boxe continua sendo um esporte perigoso. Mesmo depois da introdução das regras de Queensbury já morreram centenas de pugilistas em todo o mundo, seja no ringue ou por consequência de um combate.

Aliás, a luta entre Sullivan e Corbett terminou no 21º assalto. O desafiante, oito anos mais jovem, derrubou Sullivan e venceu por nocaute. Jim, o gentleman, havia arrasado com o campeão. Apesar das luvas. Ou teria sido justamente por causa delas?