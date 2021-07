1881: Nascia o físico e filósofo alemão Friedrich Dessauer

Friedrich Dessauer nasceu em Aschaffenburg, norte do estado da Baviera, como nono filho de um conselheiro comercial. Em 1899, começou a estudar Eletrotécnica e Física em Munique e Darmstadt. Ele próprio desenvolveu aparelhos para radiografia e radiologia, instalados num laboratório que criou especialmente no ano de 1900 (Laboratório Eletrotécnico de Aschaffenburg – ELA).

A partir de 1906, Dessauer passou a dirigir o Instituto de Eletrotécnica de Frankfurt, que fundiu no ano seguinte com o de sua cidade natal, chegando a ter temporariamente 500 funcionários. Paralelamente a atividades em diversos institutos e universidades, participou ativamente na política, sendo deputado pelo Partido de Centro, no Reichstag em Berlim, entre 1924 e 1933.

Devido às críticas ao regime nazista, em 1933 ele foi preso várias vezes e afastado de todos os cargos. No ano seguinte, mudou-se para Istambul, na Turquia, onde criou o Instituto de Radiologia e Biofísica, que dirigiu por três anos. Depois disso, assumiu a direção do Instituto de Física na Universidade de Friburgo, na Suíça, retornando a Frankfurt em 1953.

Pioneirismo na radiologia

O raio-X havia sido descoberto em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Konrad Roentgen (1845-1923). Friedrich Dessauer, hoje patrono de várias escolas e instituições educacionais e científicas na Alemanha, começou a divulgar os resultados de suas pesquisas com radiação em 1898.

Em 1903, publicou o Compêndio do Sistema Radiológico e, cinco anos mais tarde, foi um dos pioneiros na descrição de efeitos terapêuticos dos raios-X. Nas suas obras Energia nuclear e bomba atômica ou A alma na esfera da técnica procurou conciliar duas áreas aparentemente distintas, as ciências naturais e a filosofia.

Ele também foi o primeiro na época a associar pesquisas nos âmbitos da Física e Biologia, no Instituto de Biofísica de Frankfurt do Meno (hoje do Instituto Max Planck). Friedrich Dessauer faleceu em 16 de fevereiro de 1963, na idade de 82 anos, em Frankfurt.