1855: Primeira previsão internacional do tempo

Em novembro de 1854, um forte vendaval no Mar Negro destruiu completamente a frota conjunta da Inglaterra, França e Turquia, países que lutavam na Guerra da Crimeia. Eram as forças da natureza guiando os destinos do homem. Para evitar novas surpresas meteorológicas no futuro, Napoleão 3º encarregou Urbain Leverrier, astrônomo e diretor do Observatório de Paris, de estudar o fenômeno.

Ele resolveu analisar o conjunto de informações reunidas por 250 estações meteorológicas europeias ao mesmo tempo. Até então, só se avaliava os dados de cada estação em particular. Com as informações, Leverrier conseguiu provar que o vendaval poderia ter sido previsto com antecedência. E mais: com a ajuda de um telégrafo elétrico, que já existia desde 1837, a frota poderia ter sido avisada do perigo iminente.

Mapas para a previsão do tempo

Foram os interesses militares que aceleraram o progresso da ciência. Cinco anos mais tarde, o próprio Leverrier passaria a divulgar mapas diários com a previsão do tempo. Hoje, em todo o mundo, milhares de estações meteorológicas reúnem informações sobre temperatura, vento, nebulosidade, umidade do ar, chuva, pressão do ar e muito mais. Dados que são ricamente ilustrados através das observações dos satélites meteorológicos.

Mesmo assim, as previsões ainda não atingiram a precisão desejada, e muitas vezes chegam a falhar por completo. Apesar disso, a maioria dos europeus jamais começa uma viagem de férias sem primeiro saber como está o tempo no local de destino. Na Alemanha, em especial, muitos não saem de casa sem olhar a previsão meteorológica.

Aliás, também os meteorologistas observam a natureza para prever o tempo. Por exemplo: segundo a sabedoria popular, as andorinhas voam baixo quando vai chover. A explicação é que as aves se alimentam de pequenos insetos, e quando o tempo é bom, estes são empurrados para cima pelas massas de ar. Quando vai chover, os insetos permanecem mais perto do chão, obrigando as andorinhas a voar baixo.

