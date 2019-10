1847: Primeiro serviço alemão de meteorologia

Já no ano 473 a.C., Hekataios havia reconhecido a influência do clima sobre a natureza humana. Algumas gerações mais tarde, Poseidonis explicou o surgimento do granizo, do raio, das nuvens e da chuva. Erupções de vulcões, temporais e terremotos não eram fáceis de entender – por isso não eram raras as lendas que surgiam em torno desses fenômenos.

Observações consequentes sobre o tempo começaram a ser feitas a partir de meados do século 15. A prática dos agricultores datada de 1508 é considerada a obra meteorológica mais velha da Alemanha. O reconhecimento de que "se o sol raia muito forte durante a Candelária (Festa da Purificação da Virgem, celebrada a 2 de fevereiro), vai haver ainda mais neve e gelo" servia aos agricultores alemães da Idade Média como regulador das datas da colheita.

O fato de que o abade Mauritius Knauer, ao olhar um dia para o céu, concluiu que "o tempo se repetiria a cada sete anos, porque a terra é regida por sete planetas diferentes", não pareceu incomodar ninguém na época. Somente em meados do século 19 é que os militares substituíram quiromancias, astrologias, observações feitas através de "vidrinhos de mercúrio" e adivinhações pela observação sistemática da pressão atmosférica, temperatura, precipitações e movimentos do ar.

A ferramenta necessária já estava à disposição: Galileu já havia construído o termômetro; seu discípulo Evangelista Torricelli havia inventado o barômetro para verificar a pressão atmosférica e, para medir a umidade do ar, havia os higrômetros.

Inicialmente cem estações

O Serviço Imperial de Meteorologia da Prússia, criado com festividades a 17 de outubro de 1847, mantinha cem estações espalhadas por todo o território. Se no início as leituras dos dados ainda eram feitas usando as carruagens dos correios como meio de locomoção, mais tarde o serviço de meteorologia acompanhou o desenvolvimento da técnica e os resultados das previsões eram transmitidos por telégrafo.

Em 1854, foi iniciada a cooperação internacional entre os "profetas do tempo". O fato que desencadeou essa cooperação foi o naufrágio de uma frota francesa durante um temporal no Mar Negro, que poderia ter sido previsto. Por telégrafo, os franceses poderiam ter sido alarmados pelos ingleses. Em 1861, o meteorologista inglês Robert Fitzroy fez as primeiras previsões de tempestades para navios em direção ao alto-mar.

Em 1876, foram feitas as primeiras previsões oficiais do tempo no país, destinadas às embarcações que navegavam pela costa. Meio ano mais tarde, foi dado um grande passo: a primeira previsão oficial do tempo divulgada ao povo, entretanto ainda em linguagem muito complicada.

