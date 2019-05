1821: Nascia o criador da hidroterapia conhecida como kneippismo

"Se as pessoas gastassem em esforços para se manterem sadias a metade da energia que dispendem buscando cura para seus problemas, estariam livres da metade das doenças que têm", dizia Sebastian Kneipp.

O padre e naturalista alemão nasceu em 17 de maio de 1821, em Stefansried, na Suábia (sul da Alemanha), filho de um tecelão. Desde cedo, ajudou a família nos trabalhos no campo e na tecelagem. Ao 23 anos, um capelão descobriu seu potencial e ofereceu-lhe aulas gratuitas no ginásio da cidade de Dillingen.

O padre e naturalista Sebastian Kneipp

Alguns anos depois, ganhou uma vaga para estudar Teologia em Munique. Sebastian Kneipp conseguiu cursar apenas dois anos, pois adoeceu de tuberculose. Ao ler manuscritos antigos, descobriu por acaso um relato centenário de um certo Johann Sigmund Hahn, em que este pregava os resultados de tratamentos com a água.

Impressionado com o êxito desta terapia, começou a aprofundar seus estudos e a divulgar os resultados do que mais tarde passaria a ser conhecido como kneippismo ou tratamento através da água (hidroterapia).

Equilíbrio entre cinco elementos

O naturalista acabou fundamentando seu método em cinco bases: água, movimento, alimentação, plantas medicinais e estilo de vida. Mantendo-se o equilíbrio entre estes elementos essenciais para a regeneração do organismo, desperta-se o sistema imunológico do corpo, dizia Kneipp.

Michael Haesche, do spa de Bad Schandau, descreve a rotina do tratamento da seguinte maneira: Pela manhã cedo, o paciente dá uma caminhada na relva molhada, depois toma um café da manhã com produtos naturais e começa a hidroterapia, que pode ser tanto uma caminhada dentro da água como banhos nos braços. Em seguida, aconselha-se um passeio pela natureza. Após repetir este ciclo à tarde, ir a uma apresentação cultural à noite ajuda no relaxamento para o merecido descanso.

Hoje em dia, o nome Kneipp é muito conhecido na Alemanha e marca registrada de diversos hotéis que oferecem tratamentos baseados no kneippismo. O vilarejo mais tradicional é Bad Wörishofen, no sul da Alemanha. Kneipp chegou ao seu mosteiro em 1855 e continuou desenvolvendo suas pesquisas com plantas tanto nos jardins como na cozinha, desafiando críticos que o chamavam de charlatão.

Nos seus últimos anos de vida, Kneipp já era uma personalidade em toda a Europa, tendo aconselhado inclusive o papa Leão 13. Sebastian Kneipp faleceu aos 76 anos de idade, a 17 de junho de 1897, em Wörishofen.

