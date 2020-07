1801: Surge o judaísmo reformado

Quatro placas cimentadas no calçamento marcam a área do templo e um obelisco rememora a sua destruição: a sinagoga de Seesen foi incendiada na noite do pogrom de 9 de novembro de 1938. Muito antes, na sua inauguração há 200 anos, o templo fora palco de um fato histórico: o surgimento do judaísmo reformado.

No dia 3 de julho de 1801, o negociante Israel Jacobson recebeu do duque Wilhelm Ferdinand, de Braunschweig, a permissão de construir a Escola Religiosa e Industrial na cidadezinha de Seesen, na região do Harz. O objetivo principal dessa escola era propiciar às crianças judias a formação geral e a educação dentro dos parâmetros morais burgueses, ao lado também de um treinamento profissional.

Aproximação entre judeus e cristãos

Elas não deveriam mais ficar presas apenas à profissão tipicamente judaica de comerciante. Além dessa emancipação de cunho prático, Jacobson desejava fomentar o convívio entre judeus e cristãos, já a partir da infância. Assim, apenas um ano após a sua criação, a escola de Jacobson começou a ser frequentada também por crianças cristãs.

Essa aproximação do judaísmo com o seu ambiente cristão era uma consequência dos escritos iluministas de Moses Mendelssohn – e foi adotada por Israel Jacobson também na configuração formal do culto religioso da sinagoga. No templo da sua escola, foram celebrados os primeiros cultos judeus reformados.

A denominação inicial de templo, em vez de sinagoga, já demonstrava a diferença em relação às igrejas judaicas tradicionais. Jacobson introduziu a música de órgão, bem como o canto coral. A prédica não era mais feita em hebraico e sim no idioma nacional, o alemão. Foi eliminada a tradicional separação dos assentos de homens e de mulheres. Posteriormente, Jacobson substituiu até mesmo a tradicional cerimônia de Bar Mitzwah por uma cerimônia de confirmação da fé para meninos e meninas.

A cultura protestante do norte da Alemanha lhe serviu de modelo. Os judeus não queriam mais viver à parte, mas sim mais integradas na sociedade e na religião. Isto era manifestado também pela inscrição sobre a porta de entrada do templo de Seesen: "Não temos todos nós um único pai? Não nos criou um único Deus?".

Expansão do movimento

O modelo de Seesen logo foi seguido pelas comunidades de Wolfenbüttel, Dessau e Frankfurt. A partir de 1817, surgiu em Hamburgo até mesmo o chamado Movimento do Templo. Em meados do século 19, após querelas entre as comunidades judaicas, uma grande parte dos reformistas mais resolutos emigrou para os EUA.

Nos Estados Unidos, o movimento reformista ganhou um novo impulso. Sob a égide do rabino Isaac Mayer Wise, os paradigmas centrais de reforma do judaísmo americano foram formulados em fóruns públicos em Filadélfia e Pittsburgh.

Foi criado um breviário de grande aceitação, assim como o Hebrew Union College, um centro de formação de rabinos. A maior parte dos judeus reformados encontra-se nos EUA.

Em Israel, os reformistas são ativos, mas não reconhecidos oficialmente. Isto é uma consequência do posicionamento antissionista dos judeus reformados.

Antes do Holocausto, o judaísmo reformado era dominante também nas comunidades judaicas alemãs. As comunidades fundadas depois de 1945 tiveram então uma orientação ortodoxa, pelo fato de a maioria dos seus integrantes ser de origem do leste da Europa.

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | App | Instagram | Newsletter