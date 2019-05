Calendário Histórico

1740: Coroação de Frederico, o Grande

Em 31 de maio de 1740, o príncipe herdeiro Frederico da Prússia, então com 28 anos, subiu ao trono prussiano. Monarca absolutista, dirigiu o país com firmeza, mas também com bondade e sabedoria, por quase meio século.

Uma mensagem urgente chegou ao príncipe Frederico em 31 de maio de 1740: seu pai jazia no leito da morte e ele deveria dirigir-se imediatamente a Potsdam. A morte de Frederico Guilherme 1º e a ascensão de seu filho simbolizaram o início de uma nova era na Prússia. Foi o florescimento das artes, o surgimento do "rococó fridericiano", como ficou conhecida esta época na Alemanha. Ao mesmo tempo, o novo monarca iniciou três guerras europeias. O pai lhe havia deixado um país dividido, politicamente insignificante, mas cofres cheios e um exército exemplar para a época. Frederico 2º soube tirar proveito de ambos para conquistar posição entre as potências da Europa. Já em dezembro de 1740, poucos meses após subir ao poder, ordenou a invasão da Silésia e incorporou a importante região econômica. Depois disso, dedicou-se ao desenvolvimento interno, iniciando a construção de seus esplêndidos castelos em Potsdam e Berlim. Ao mesmo tempo, atraiu conhecidos artistas para sua corte, atenuou a censura e promoveu reformas no sistema de ensino e na Justiça. A tortura foi banida e qualquer ser humano, fosse nobre ou mendigo, passava a ter direitos iguais. Inspirado pelo Iluminismo, o soberano reformista transformou a Prússia num dos países mais progressistas de seu tempo. Em primeiro lugar, ele valorizava o princípio da tolerância religiosa, fato admirável numa época de pesada influência da Igreja Católica. Tolerância religiosa para aumentar população Ao aceitar os "refugiados" religiosos de outros países, como os huguenotes, Frederico 2º estava intencionalmente promovendo a "colonização" da Prússia, pois a mão de obra era necessária a seu desenvolvimento econômico. Visando facilitar a colonização, o soberano incentivou e financiou grandes projetos de assentamento, em que regiões pantanosas foram saneadas, florestas derrubadas e até rios desviados de seu leito. Essa fase de crescimento econômico da Prússia sofreu uma interrupção repentina em 1756: Frederico 2º envolveu-se numa guerra que duraria sete anos e deixaria metade da Europa em ruínas. O rei prussiano havia iniciado a guerra com a invasão da Saxônia, que havia se aliado ao Império Austríaco e à Rússia para desmantelar a Prússia. A guerra acabou sem vitoriosos. Por se impor bravamente frente aos inimigos mais fortes, Frederico recebeu de seu povo o respeitoso aposto "o Grande". Ele, entretanto, preferia chamar-se "serviçal de seu país". Frederico 2º governou a Prússia por mais 25 anos. Ao falecer, em 1786, deixou, da mesma forma como o pai, os cofres cheios e um exército imbatível. Seu império, entretanto, havia se expandido e se tornado potência europeia. Ainda hoje, o soberano é chamado, com um certo carinho, de Alter Fritz (velho Fritz) pelos alemães.

