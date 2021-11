Ötzi é o "homem do gelo", uma múmia encontrada congelada nos Alpes em 1991, um exemplar humano que viveu há mais de 5 mil anos nos Alpes tiroleses.

Os restos mortais do homem que viveu na Idade do Cobre foram encontrados no vale Ötztal nos Alpes italianos. De acordo com pesquisadores, apesar de ter morrido com uma flechada nas costas há 5,3 mil anos, Ötzi era cardíaco e poderia ter sucumbido pouco depois devido a um infarto. Com o sequenciamento do DNA, os cientistas têm à disposição um modelo da estrutura genética de Ötzi. A análise de genoma mostra que por volta de 1 milhão de pessoas na Europa são aparentadas com Ötzi.