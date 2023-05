Áustria investiga dois por discursos de Hitler em trem

Duas pessoas foram flagradas reproduzindo discursos do ditador nazista no sistema de alto-falantes de um trem neste domingo. Estatal ferroviária prestou queixa e afirmou não se tratar de funcionários da empresa

A empresa ferroviária estatal austríaca ÖBB informou nesta segunda-feira (15/05) que fez um boletim de ocorrência contra duas pessoas suspeitas de usarem os alto-falantes de um trem neste domingo para reproduzir, entre outras coisas, discursos de Adolf Hitler e slogans nazistas.

Os dois suspeitos foram denunciados à polícia austríaca no final de domingo. A polícia identificou a dupla através de imagens de câmeras de vigilância. A ÖBB confirmou que os dois suspeitos não são funcionários da empresa.

O incidente chocou passageiros do trem, que fazia o trajeto de St. Pölten, no leste da Áustria, à capital, Viena. Entre os áudios reproduzidos nos alto-falantes estavam as saudações nazistas "Sieg Heil" e "Heil Hitler".

A Áustria, terra natal do ditador Adolf Hitler, foi anexada política e militarmente pela Alemanha nazista em 1938 e, atualmente, tem algumas das leis mais rigorosas do mundo contra a negação do Holocausto e contra atitudes pró-nazistas.

Sem envolvimento de hacker

O porta-voz da ÖBB Bernhard Rieder disse que os suspeitos obtiveram uma chave genérica que deu acesso à estação de intercomunicação do trem e, depois, reproduziram o material a partir de um telefone celular.

"É uma chave padrão usada em toda a Europa, da qual provavelmente existem várias dezenas de milhares", disse Rieder ao jornal austríaco Der Standard. Segundo ele, "um ataque externo de hackers pode ser descartado".

"Tudo foi tocado muito alto. Foi realmente desagradável e perturbador", admitiu o porta-voz, enfatizando, porém, que os sabotadores nunca tiveram o controle do trem.

Antes de reproduzir os discursos de Hitler, os alto-falantes tocaram, por cerca de dez minutos, sons de alarmes de incêndio e uma seleção de erros de gravação da apresentadora austríaca Chris Lohner, que há anos é a voz dos anúncios nos trens da ÖBB.

O rabino Schlomo Hofmeister, que era passageiro do trem, comentou o incidente no Twitter.

"Alguns 'patifes' nazistas parecem ter hackeado o sistema de alto-falantes do trem", escreveu, afirmando que as interrupções duraram cerca de 20 minutos.

Terceiro incidente em uma semana

O incidente deste domingo ocorreu após dois casos semelhantes na semana passada, quando os sistemas de comunicação de dois trens foram sabotados para tocar músicas infantis e anúncios antigos. Os três incidentes ocorreram no mesmo trecho, entre St. Pölten e Viena.

Segundo a ÖBB, a empresa está ciente de que o caso deste domingo deve ser investigando em duas frentes: em primeiro lugar porque representa uma "intervenção na infra-estrutura relevante para a segurança da ferrovia" e, em segundo, pois os anúncios têm "relevância criminal".

le (AFP, DPA, ots)