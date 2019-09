Água é descoberta pela primeira vez em exoplaneta habitável

Cientistas anunciaram nesta quarta-feira (11/09) uma descoberta inédita: pela primeira vez detectou-se água na atmosfera de um exoplaneta – planeta que orbita uma estrela que não seja o Sol – com temperaturas semelhantes à da Terra e que poderia suportar vida.

Em estudo publicado na revista científica Nature Astronomy, a equipe de astrônomos da University College London (UCL), no Reino Unido, revelou ter encontrado vapor de água na atmosfera do planeta K2-18b, que tem cerca de oito vezes a massa da Terra e o dobro de seu tamanho.

O planeta orbita uma estrela anã vermelha, chamada K2-18, localizada a cerca de 110 anos-luz da Terra. Ele se encontra na chamada "zona habitável", ou seja, orbita sua estrela a uma distância nem tão perto nem tão longe, num ponto em que pode abrigar água na forma líquida.

"Este planeta é o melhor candidato que temos fora do nosso Sistema Solar [na busca por sinais de vida]", afirmou a coautora do estudo, a astrônoma Giovanna Tinetti, à agência de notícias AFP. "Não podemos supor que haja oceanos na superfície, mas é uma possibilidade real."

"Encontrar água em um mundo potencialmente habitável que não seja a Terra é incrivelmente emocionante", disse, por sua vez, Angelos Tsiaras, que liderou o estudo. "O K2-18b não é uma 'Terra 2.0', pois é significativamente mais pesado e tem uma composição atmosférica diferente. Mas nos deixa mais perto de responder a uma pergunta fundamental: a Terra é única?"

A equipe de astrônomos usou dados de 2016 e 2017 capturados pelo telescópio espacial Hubble – operado pelas agências espaciais americana, Nasa, e a europeia, ESA – e desenvolveu algoritmos para analisar a luz estelar filtrada pela atmosfera do planeta K2-18b.

Os resultados revelaram a assinatura molecular do vapor de água, assim como a presença de hidrogênio e hélio, os elementos químicos mais abundantes no universo.

Outros estudos ainda devem ser feitos para estimar a porcentagem de água na atmosfera do exoplaneta, com estimativas que variam entre 0,1% a 50%. Na atmosfera terrestre, por exemplo, a porcentagem de vapor de água varia entre 0,2% e 4%.

Dos mais de 4 mil exoplanetas descobertos até hoje, esse é o primeiro a possuir tanto uma superfície rochosa quanto uma atmosfera com água, segundo têm conhecimento os cientistas.

Em sua maioria, planetas fora do Sistema Solar com atmosfera são uma espécie de bolas gigantes de gás. Já os poucos planetas rochosos sobre os quais existem dados disponíveis parecem não ter atmosfera. Além disso, a maioria dos planetas semelhantes à Terra está ou muito longe de suas estrelas para ter água líquida, ou muito perto, a ponto de qualquer H2O ter evaporado.

Descoberto em 2015, o K2-18b é uma das chamadas "super-Terras" – planetas com menos de dez vezes a massa da Terra, ou com menos massa que Netuno – entre as centenas detectadas pela sonda Kepler, da Nasa. Os cientistas esperam que futuras missões espaciais descubram outras centenas de astros semelhantes nas próximas décadas.

EK/afp/ap/dpa/lusa

