A África do Sul fica no extremo sul do continente africano. Johannesburgo é a maior cidade do país, principal núcleo urbano, industrial e comercial.

A economia sul-africana é a segunda maior do continente, depois da nigeriana. O país faz parte do grupo Brics: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O país do continente africano com o maior número de milionários é a África do Sul.