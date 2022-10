Às vésperas do 2º turno, papa pede fim do ódio no Brasil

Em saudação aos fiéis na Praça São Pedro, Francisco diz rezar para que Nossa Senhora Aparecida proteja e cuide do povo brasileiro e que o livre do "ódio, da intolerância e da violência".

O papa Francisco mandou uma mensagem aos brasileiros nesta quarta-feira (26/10), durante a Audiência Geral que celebra toda semana na Praça São Pedro, no Vaticano.

A quatro dias do segundo turno das eleições brasileiras, o pontífice de 85 anos pediu o fim do ódio e da intolerância no país, embora sem mencionar diretamente o pleito.

"Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência", declarou Francisco, segundo transcrição da oração disponível no site do Vaticano.

A declaração ocorre duas semanas depois da celebração do Dia da Padroeira do Brasil no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida – que se transformou em agenda de campanha do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, e teve tumulto e recado do arcebispo de Aparecida (SP).

Sem mencionar Bolsonaro, Dom Orlando Brandes afirmou, durante a celebração da missa principal na basílica, que é preciso combater o "dragão do ódio", da mentira, do desemprego, da fome e da incredulidade. Ele também reforçou aos fiéis a importância do voto como exercício de cidadania.

No mesmo local, um grupo de bolsonaristas cercou um jovem que vestia uma camiseta vermelha e gritou frases como "a nossa bandeira jamais será vermelha" e "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão".

Recentemente, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou uma nota em que lamentava "a intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos" no segundo turno das eleições.

"Momentos especificamente religiosos não podem ser usados por candidatos para apresentarem suas propostas de campanha e demais assuntos relacionados às eleições", dizia o texto. "Convocamos todos os cidadãos e cidadãs, na liberdade de sua consciência e compromisso com o bem comum, a fazerem deste momento oportunidade de reflexão e proposição de ações que foquem na dignidade da pessoa humana e na busca por um país mais justo, fraterno e solidário."

Papa recorda beatificação

Em sua fala nesta quarta-feira, o papa também saudou os peregrinos de língua portuguesa e lembrou a beatificação de Benigna Cardoso da Silva, realizada na última segunda-feira na cidade de Crato (CE).

A menina de 13 anos foi morta em 1941 durante uma tentativa de estupro. Francisco a descreveu como "uma jovem mártir que, seguindo a Palavra de Deus, manteve pura a sua vida, defendendo sua dignidade".

"Que seu exemplo nos ajude a ser generosos discípulos de Cristo. A vida do mundo depende do nosso testemunho coerente e alegre do Evangelho", completou o pontífice.

