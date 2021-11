Oficialmente conhecida como República da Zâmbia, este é um país sem costa marítima da África austral. A sua capital é Lusaka e a língua oficial é o inglês.

A Zâmbia é limitada a norte pela República Democrática do Congo e pela Tanzânia, a leste pelo Malawi, a sul por Moçambique, pelo Zimbábue e pela Namíbia e a oeste por Angola. A 24 de outubro de 1964, a Zâmbia tornou-se independente do Reino Unido e o primeiro-ministro Kenneth Kaunda assumiu a Presidência do país. A Zâmbia é membro da Organização das Nações Unidas (ONU), da União Africana (UA), da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) e pertence ainda à Commonwealth.