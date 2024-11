Venâncio confirma presença na marcha de 07 de novembro

Falando numa live na sua página do Facebook nesta sexta-feira (01.11), o candidato presidencial apoiado pelo PODEMOS garantiu que todas as condições estão criadas para regressar à Maputo e juntar-se aos manifestantes.

"No dia 07 de novembro, se me balearem, me envenenarem estou disponível para levar esta missão avante”, disse Mondlane acrescentando que "seja como for, se houver eliminação física de Venâncio quando eu chegar ai em Maputo, vocês sabem o que fazer”, disse Mondlane, num claro apelo aos seus simpatizantes para que não abandonem a luta.

Indicou que a concentração na cidade de Maputo será nas principais avenidas da capital moçambicana, nomeadamente, Avenida Eduardo Mondlane, 25 de setembro, Julius Nyerere e 24 de julho.

Mondlane apela aos seus simpatizantes a juntarem-se na "grande marcha", no dia 07 de novembro em Maputo Foto: Siphiwe Sibeko/REUTERS

Apelou ainda aos seus simpatizantes para que sábado e domingo acelerem o passo rumo à grande concentração na cidade de Maputo a quinta-feira da próxima semana.

Mondlane voltou a apelar as forças de defesa que parem de disparar para manifestantes pacíficos. Relembrou ainda que as manifestações são um direito constitucional, por isso que a polícia deve se abster de atacar as marchas. "Então, ninguém deve balear a ninguém”, sublinhou.

Proposta de amnistia

O candidato presidencial suportado pelo PODEMOS revelou ainda que pretende, caso chegue ao poder, introduzir uma lei de amnistia para os crimes económicos e financeiros que possam ter sido cometidos contra o Estado.

"Aqueles que roubaram ao Estado e ao povo vão ter um período para devolver o que roubaram e ficam amnistiados”, esclareceu. Em seu pronunciamento no Facebook, Venâncio Mondlane disse que não está "para perseguir ou meter na cadeia ninguém”.

Mondlane terminou o seu discurso agradecendo o apoio que tem recebido de várias partes, principalmente dos angolanos, e declarou a sua abertura a apoiar o povo angolano, que vai às urnas em 2027, "a ter eleições justas, livres e transparentes”.

"Tudo que for necessário para quebrar o ciclo de roubo de votos em Angola, nós moçambicanos estaremos disponíveis para ajudar”, prometeu o moçambicano Venâncio Mondlane.