Mondlane aponta muitas irregularidades no processo eleitoral

Depois de exercer o seu direito de voto, no distrito municipal de Kampfumo, em Maputo, Venâncio Mondlane disse que, apesar das irregularidades registadas, tudo aponta para a sua vitória nas presidenciais. E deixou um aviso: "Desta vez os jovens não vão reagir de forma pacífica à fraude. Nesse caso, estarei ao lado do povo."

Eis as palavras proferidas literalmente por Venâncio Mondlane:

"Fizemos o registo para a candidatura à Assembleia da República nos 11 círculos eleitorais. E em dez círculos eleitorais a posição do partido PODEMOS difere daquela que foi feita no sorteio, nomeadamente a posição 17. E agora, em dez dos onze círculos eleitorais, o PODEMOS aparece na posição 16, sendo que num dos círculos aparece mesmo na posição 15. Estou a falar da eleição da Assembleia da República.

Temos ainda um caso de um dos círculos eleitorais em que no boletim de voto simplesmente o partido PODEMOS nem sequer aparece.

Outro problema grave foi registado precisamente aqui, onde nós estamos, no distrito municipal do Kampfumo. Aqui praticamente só nos deram metade das credenciais a que tínhamos direito.

Noutro distrito, o nosso mandatário sofreu uma agressão física; foi vítima de um assalto que visava exclusivamente roubar as credenciais dele. Houve uma participação policial e pediu-se aos órgãos eleitorais uma nova credencial, mas a presidente da Comissão Eleitoral da cidade rejeitou a emissão de novas credenciais. Temos, portanto, um banditismo muito ferrenho aqui na cidade de Maputo.

Venâncio afirma que os dados por ele recolhidos apontam para uma vitória da sua candidatura nas presidenciais. Foto: Alfredo Zuniga/AFP

Ao nível das outras províncias, por exemplo em Nampula e em Cabo Delgado, temos vários casos também em que apareceram cadernos eleitorais diferentes dos cadernos que os partidos receberam por via do STAE, com eleitores diferentes, cadernos totalmente adulterados. Temos vários casos de delegados do PODEMOS que foram proibidos de aceder às salas. Temos também vários casos em que não se emitiram as credenciais em número suficiente. Está montado aqui um sistema perfeito para se operacionalizar uma fraude.

Se isto continuar neste sentido, eu penso que vão ter uma grande surpresa neste país, porque os jovens não estão disponíveis para mais uma fraude desta natureza. Eles não vão aceitar que se adultere, mais uma vez, a vontade popular. O grande anseio dos jovens é uma alternância democrática. Desta vez não vai ser como das últimas vezes. Vai haver grandes surpresas, infelizmente, neste país. Aproveito para dizer aqui que estarei do lado do povo. Eu creio que o povo desta vez não vai aceitar uma roubalheira desta natureza, um banditismo eleitoral destes, em que corruptos, bandidos, malandros, que ao longo de 50 anos só desgraçaram este país, não vamos aceitar que esta corja, estes criminosos, continuem no poder à força, como fizeram nas eleições autárquicas. Desta vez não vai ser aquele cenário pacífico, como aconteceu nas eleições autárquicas. Desta vez vai ser sério. E é bom que eles se preparem, porque nós vamos estar do lado do povo."