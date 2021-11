UNITA recebe candidaturas à sua presidência de 4 a 11 de novembro

O anúncio do prazo de 4 a 11 de novembro para a apresentação de candidaturas à liderança do maior partido da oposição em Angola e do calendário dos preparativos para o conclave onde serão eleitos os novos dirigentes da UNITA surge depois do acórdão do Tribunal Constitucional que anulou as decisões tomadas no XIII Congresso realizado em 2019, e a direção que daí resultou.

O TC deu razão a um grupo de supostos militantes da UNITA que apontaram alegadas irregularidades - entre as quais a dupla nacionalidade de Adalberto da Costa Júnior à data de apresentação da sua candidatura às eleições do XIII Congresso - num acórdão que o partido da oposição classificou como "meramente político".

A UNITA decidiu, no entanto, acatar a decisão e decidiu que o anterior líder, Isaías Samakuva, iria presidir de novo ao partido nesta fase de transição até que seja constituída uma nova direção.

Anastácio Sicato, porta-voz do XIII Congresso, disse hoje que os candidatos que concorreram ao congresso anterior podem apresentar-se novamente, não estando ainda decidido se o futuro presidente do partido vai ser, ou não, o cabeça de lista das próximas eleições gerais, previstas para 2022.

Escusou-se também a entrar em detalhes sobre se haverá mais candidatos a disputar a liderança com o presidente eleito, Adalberto da Costa Júnior, limitando-se a dizer que os militantes e dirigentes da UNITA têm mantido "conversas" sobre eventuais candidaturas alternativas.

Acrescentou também que "não há nenhum impedimento" caso Isaías Samakuva se queria recandidatar, embora o dirigente, que esteve à frente da UNITA durante 16 anos, já tenha negado várias vezes essa intenção.

Anastácio Sicato disse ainda que vai haver campanha eleitoral: "Vamos ter um tempo para campanha eleitoral. Se houver 2, 3 ou 4 candidatos a campanha fica mais dinâmica. Se só aparecer um candidato haverá campanha à mesma".

Isaías Samakuva

Programação

O XIII Congresso, convocado para os dias 2,3 e 4 de dezembro, terá 1.150 delegados que serão eleitos pelos militantes de base nas conferências preparatórias.

Nos dias 03 e 04 de novembro vão ser reunidas as conferências comunais, no dia 08, realizam-se as conferências municipais e no dia 13 novembro as conferências provinciais que estão abertas a observadores externos a UNITA, desde que sejam credenciados para o efeito, explicou o porta-voz

As candidaturas à presidência serão apresentadas de 04 a 11 de novembro, sendo o apuramento feito no dia 12, dia em que será também feito o sorteio para os boletins de votos.

Os mandatos dos delegados terão de ser certificados, um processo que decorre até ao dia 25 de novembro, seguindo-se o credenciamento entre 26 e 27 de novembro.

Os dias 29 e 30 de novembro estão reservados para a chegada dos delegados ao congresso.

No dia 01 de dezembro, os delegados vão poder debater com os candidatos as suas propostas, tendo o congresso início no dia seguinte.

Já no dia 04 de dezembro, será concluído o congresso com eleição do presidente do partido e os membros da comissão política.

Em 05 de dezembro, acontece a primeira reunião da comissão política para eleição de vice-presidente, secretário-geral e secretário-geral adjunto.