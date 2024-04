Uma aldeia de reconciliação e unidade no Ruanda

No Ruanda, na aldeia de Mbyo, a 40 quilómetros da capital, Kigali, tutsis que sobreviveram ao genocídio, há 30 anos, vivem agora com hutus reabilitados. Contam à DW que tem sido uma convivência difícil.

Quando o genocídio contra os tutsi começou, a 7 de abril de 1994, Kazimungu Frederick e Nkundiye Tharcien, ambos hutu, mataram os seus vizinhos tutsi, com quem tinham vivido em paz durante muitos anos no Ruanda.

Foram ambos condenados por participação ativa no genocídio. Após cumprirem nove anos de prisão, foram libertados antecipadamente por terem pedido perdão às famílias das vítimas.

Agora, os dois homens, hoje com 56 e 74 anos, respetivamente, vivem lado a lado com sobreviventes do genocídio em Mbyo, uma aldeia situada a 40 quilómetros da capital, Kigali.

É uma das seis aldeias de reconciliação onde perpetradores e sobreviventes do genocídio vivem juntos e tentam reconciliar-se com o passado. Vivem aqui pelo menos 400 pessoas, tanto hutus como tutsis.

O grupo rebelde do Presidente Paul Kagame, a Frente Patriótica Ruandesa, liderada pelos tutsis, pôs fim ao genocídio ao fim de 100 dias, tomou o poder e, desde então, governa o Ruanda.

Uma nova identidade

"Declarei-me culpado e pedi perdão aos sobreviventes cujos familiares matei e agora vivemos em paz, tanto sobreviventes como perpetradores. Já não nos identificamos por linhas étnicas", conta Nkundiye Tharcien à DW.

"Ninguém me obrigou a reconciliar-me. Aqueles que vivem fora do Ruanda e que pensam que fomos forçados a reconciliar-nos com os tutsis querem manchar a imagem do país", diz.

"Enquanto estive na prisão, enviei uma carta a Anastasie [sobrevivente do genocídio] a contar como matei os membros da sua família e a pedir-lhe perdão", explicou Tharcien, acrescentando que "os autores que se recusaram até agora a admitir o seu papel no genocídio deviam confessar e talvez pudessem ser libertados".

Também Fredrick, agora pai de sete filhos, pediu perdão e foi libertado da prisão. Mas culpa o antigo governo por ter incitado civis como ele a matar os vizinhos tutsis.

"As autoridades disseram-nos que os tutsis eram nossos inimigos e que tinham colonizado os hutus durante muito tempo. Por isso, quando começaram as matanças, tínhamos de matar os tutsis. Quando olho para trás, arrependo-me e sei que não devia ter matado pessoas", confessa.

Reconciliação difícil

Usengimuremyi Silas e Mukamusoni Anastasie, sobreviventes do genocídio e vizinhos dos dois homens que mataram membros das suas famílias, afirmam que se reconciliaram com os perpetradores graças aos esforços do governo para promover a reconciliação..

"Inicialmente, ficámos aterrorizados ao saber que os autores do genocídio iriam regressar às comunidades. Não tínhamos alternativa porque muitos não contaram toda a verdade sobre a sua participação nos assassínios. No entanto, precisávamos de alguma forma de encerrar esse capítulo", conta Silas.

Em 1994, quando tinha 20 anos, Anastasie viu tutsis indefesos perto da aldeia de Mbyo. Tharcien matou o primeiro marido de Anastasie, mas agora são vizinhos e ajudam-se mutuamente em momentos de necessidade. "Quando preciso de ajuda, Tharcien está sempre disponível", conta Anastasie à DW, acrescentando que demorou muito tempo "a pensar que podia interagir com um hutu".

No início, não via com bons olhos a ideia de os perpetradores regressarem às comunidades. Mas agora tem de viver com eles na aldeia de reconciliação de Mbyo, que alguns ruandeses citam como um exemplo de como as pessoas podem coexistir pacificamente 30 anos após o genocídio.

Lidar com o passado

Embora a história de reconciliação do Ruanda pareça estar a resultar, os ruandeses continuam a debater-se com o legado do genocídio. Phil Clark, professor na Universidade de Londres, disse à DW que o Ruanda fez enormes progressos na reconciliação pós-genocídio.

No entanto, considera que se tem dado "demasiada importância a estes modelos de aldeias de reconciliação", onde o governo quer levar visitantes estrangeiros para mostrar os progressos do país em matéria de reconciliação.

"A história mais importante é a de como centenas de milhares de perpetradores condenados regressaram às suas comunidades de origem e puderam reconstruir as suas vidas e contribuir para o desenvolvimento dessas comunidades", sublinha Clark.

O modelo das aldeias de reconciliação é observado com interesse por muitos, apesar das críticas de que é uma imposição artificial. Em Mbyo, no entanto, a realidade quotidiana de convivência pacífica sugere que a reconciliação pode ser genuína e transformadora.