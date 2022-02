Tentativa de golpe na Guiné-Bissau

Homens armados atacaram o Palácio do Governo em Bissau durante uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros. Presidente Umaro Sissoco Embaló fala em tentativa de golpe de Estado: "A Guiné-Bissau não merece isto".

"As forças de defesa e segurança conseguiram impedir este atentado à democracia", afirmou o Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, na terça-feira, 1 de fevereiro. 11 pessoas morreram no ataque ao Palácio do Governo, de acordo com os últimos dados oficiais, incluindo militares, paramilitares e civis. Até agora, continua sem se saber quem terão sido os atacantes. Sissoco Embaló disse apenas que entre os suspeitos estão pessoas ligadas ao narcotráfico.