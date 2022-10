O Governo moçambicano simplificou os critérios para a atribuição de ordenados aos funcionários públicos. Críticos queixam-se de diversas "incongruências".

A nova fórmula para a definição de salários de funcionários do Estado gira em torno de quatro critérios: habilitações literárias, antiguidade, carreira e idade. Com a Tabela Salarial Única (TSU), o Governo moçambicano pretende harmonizar os critérios de atribuição de ordenados nas várias valências públicas, enquanto reduz a carga salarial no orçamento. Mas os críticos queixam-se de várias incongruências na nova tabela, que criam injustiças, mesmo após sucessivas revisões.