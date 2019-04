Sudão: Presidente Omar al-Bashir destituído e detido por militares

"Anuncio, enquanto ministro da Defesa, a queda do regime e a detenção num lugar seguro do seu líder", disse esta quinta-feira (11.04) o ministro da Defesa, Awad Mohammed Ibn Ouf, numa declaração na televisão pública sudanesa.

O ministro da Defesa, que surgiu em uniforme militar, anunciou ainda a realização de "eleições livres e justas" após um período de transição de dois anos, durante o qual o país será governado por um conselho de transição militar.

O estado de emergência foi decretado nos próximos três meses. Os militares também suspenderam a Constituição e fecharam as fronteiras e o espaço aéreo. O Governo e a Presidência foram dissolvidos e imposto um recolher obrigatório.

A televisão do Sudão já tinha informado durante a madrugada que o Exército iria fazer uma "comunicação importante". O anúncio do ministro da Defesa surge na sequência de um movimento de contestação popular iniciado em dezembro contra Omar al- Bashir, que chegou ao poder depois de um golpe de Estado em 1989.

Sudaneses festejam destituição do Presidente Omar al-Bashir em Cartum

Presos políticos libertados

Os serviços secretos do Sudão também anunciaram a libertação de todos os presos políticos no país, avançou a agência oficial de notícias Suna.

Ativistas sudaneses que têm organizado os protestos dos últimos meses contra Omar al-Bashir já confirmaram que centenas de pessoas que tinham detidas durante as manifestações já foram libertadas. Um dos ativistas postos hoje em liberdade foi Naji al-Assam, da Associação de Profissionais do Sudão.

Organizadores dos protestos das últimas semanas já avisaram que não apoiarão um golpe militar. Sarah Abdel-Jaleel, porta-voz da Associação de Profissionais do Sudão, disse à Associated Press (AP) que pode até existir um conselho militar, mas para apoiar um governo de transição civil.

Nas redes sociais, vários ativistas dizem "não ao governo militar" e prometem que "a revolução vai continuar".

Acusado de crimes de guerra

Omar al-Bashir é indesejado em vários países do continente africano e é alvo de acusações de instâncias jurídicas internacionais por responsabilidades em crimes de guerra na região de Darfur. Está sujeito a vários mandatos de prisão pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), por presumivelmente ser responsável por execuções no Darfur.

Militares sudaneses suspenderam a Constituição

A Rússia anunciou que está a "observar de perto" a situação. "Esperamos que não aconteça uma escalada da tensão que possa levar à morte de mais cidadãos sudaneses", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, citado pela agência oficial russa TASS.

"Esperamos que a situação volte o mais rápido possível ao caminho constitucional", acrescentou o porta-voz da presidência russa, enfatizando que se trata de um "assunto interno dos sudaneses".

Manifestações na capital

Na capital, Cartum, os militares posicionaram-se em vários pontos da cidade durante a madrugada, nomeadamente junto dos edifícios da televisão e da rádio públicas. De acordo com a AP, vários veículos militares foram enviados para junto das principais pontes sobre o Nilo, em Cartum, enquanto milhares de populares mantinham as concentrações de protesto em vários pontos da capital, sobretudo junto ao quartel-general do Exército.

Os protestos no país, que começaram em dezembro de 2018, foram provocados pelo aumento do preço do pão, mas rapidamente se transformaram num movimento de contestação ao regime e intensificaram-se nos últimos dias, com a população a pressionar os militares a forçar a demissão do Presidente.

O Comité Central de Médicos do Sudão, uma organização sindical da oposição, afirma que aumentou para 22 o número de mortos, desde sábado (05.04), entre os quais cinco militares que defendiam os manifestantes dos elementos do corpo da polícia.

A mesma organização refere que 153 pessoas ficaram feridas, sendo que um número "significativo" de feridos se encontra em estado grave pelo que admite que o número de mortos pode aumentar nos próximos dias.

(Em atualização)